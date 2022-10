बर्फ की चादरों में लिपटा दिखा हजारों साल पुराना शिव मंदिर, दखें वायरल वीडियो

Viral Video: भारत में अलग-अलग स्थानों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ऐसे वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसी कड़ी में इन दिनों नॉर्वे के डिप्लोमैट एरिक सोलहेम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. बता दें कि एरिक भारत के कई इलाकों के मनमोहक वीडियो और तस्वीरें शेयर करते रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जहां हिमालय की चोटी पर सबसे ऊंचे शिव मंदिर को आप देख सकते हैं.

ये वीडियो बेहद शानदार है. इसके एक-एक फ्रेम को देख कर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे. ये वीडियो किसी ड्रोन कैमरे से ली गई है. चारों तरह पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादरें बिछी हैं. बीच में एक मंदिर दिख रहा है. मंदिर का निचला हिस्सा भी बर्फ से ढका है. वीडियो में फिल्म केदारनाथ का एक गीत नमो नमो चल रहा है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ‘अतुल्य भारत! दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेव मंदिर. इस मंदिर को 5000 साल पुराना माना जाता है! ये उत्तराखंड में है’

— Erik Solheim (@ErikSolheim) October 2, 2022