आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल! अब जानवरों से भी बात कर सकेंगे इंसान

Artificial Intelligence: दुनिया तेज़ी से बदल रही है. डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तकनीक को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है. लिहाज़ा अब इंसान जानवरों की भाषा को भी समझ सकते हैं. आपको ये जानकार थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच हैं. कुछ समय पहले, वैज्ञानिक समुदाय इस विचार पर हंसा करते थे कि जानवरों की अपनी भाषाएं हो सकती हैं. आज, दुनिया भर के शोधकर्ता जानवरों की बातचीत सुनने और यहां तक ​​कि उनके साथ संवाद करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

आखिर ये कैसे संभव हुआ है उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक मशीन में सोचने-समझने और फैसले लेने की क्षमता का विकास करना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है. इसके तहत इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर सोच सके…और वो भी इंसानों की तरह. इसी के आधार पर जानवरों की भाषा को समझने की कोशिश की जा रही है.

किताब में जानवरों से संवाद का ज़िक्र

जानवरों की भाषा को समझने का जिक्र एक नई किताब साउंड्स ऑफ लाइफ: हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अस क्लोजर टू द वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स (The Sounds of Life: How Digital Technology is Bringing Us Closer to the Worlds of Animals and Plants) में किया गया है. इस किताब को लिखा है ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर करेन बकर ने. उन्होंने जानवरों और पौधों के कॉम्यूनिकेशन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों की रूपरेखा तैयार की है.

वैज्ञानिक भाषा समझने में सक्षम

डोरनोब डॉटकॉम के मुताबिक यूबीसी इंस्टीट्यूट फॉर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट के डायरेक्टर बकर लिखती हैं, ‘डिजिटल प्रौद्योगिकियां, जो अक्सर प्रकृति से हमारे अलगाव से जुड़ी होती हैं, हमें गैर-मानवों को शक्तिशाली तरीके से सुनने का अवसर प्रदान कर रही हैं, प्राकृतिक दुनिया से हमारे संबंध को पुनर्जीवित कर रही हैं.’ वह बताती हैं कि डिजिटल सुनने वाले पोस्ट का इस्तेमाल अब वर्षा से लेकर समुद्र के तल तक ग्रह के चारों ओर पारिस्थितिक तंत्र की आवाज़ को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए किया जा रहा है. वैज्ञानिकों को मधुमक्खियों जैसे छोटे जानवरों पर माइक्रोफोन लगाने में भी सक्षम बनाया है.

मधुमक्खियों की भाषा

कई वैज्ञानिकों के लिए अगला कदम इन ध्वनियों के माध्यम से छान-बीन करने के लिए कृत्रिम बुद्धि की शक्ति का उपयोग करना है और रोबोट को “जानवरों की भाषा बोलने के लिए सिखाना है. वह जर्मनी में शोधकर्ताओं की एक टीम का हवाला देती है जिसने छोटे रोबोटों को हनीबी वैगल डांस करना सिखाया है. इन डांसिंग मशीनों का उपयोग करके, वैज्ञानिक मधुमक्खियों को हिलना बंद करने का आदेश देने में सक्षम थे, और यह बताने में सक्षम थे कि एक विशिष्ट अमृत को इकट्ठा करने के लिए कहां उड़ना है.

हाथी भाषा समझने की ताकत

बकर जैव-ध्वनिक वैज्ञानिक केटी पायने और हाथी संचार के बारे में उनकी खोजों के बारे में भी लिखती हैं. पायने ने सबसे पहले पाया कि हाथी इन्फ्रासाउंड सिग्नल बनाते हैं. इन संकेतों के कंपन से हाथी मिट्टी और पत्थरों के माध्यम से लंबी दूरी तक संदेश भेज सकते हैं. वैज्ञानिकों ने तब से पाया है कि हाथियों के पास “मधुमक्खी” और “मानव” के लिए अलग-अलग संकेत हैं. अगर हाथी के झुंड को संदेश भेजने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, तो हम उनकी घटती आबादी को उनके प्राकृतिक आवास से हटाए बिना उनकी रक्षा करने में मदद कर सकते हैं.

Tags: Animals, Artificial Intelligence, OMG News, Viral news