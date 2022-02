न्यूक्लियर हथियार बचाएंगे पृथ्वी को खत्म होने से, ‘डॉन्ट लुक अप’ मूवी की स्टाइल में धरती को बचाने की तैयारी

पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हथियार तैयार करने की होड़ मची हुई है. हर देश अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर मिसाइल (Nuclear missiles) बनाने में जुटा है. इन हथियारों और मिसाइलों से दुनिया में तबाही आ सकती है, इस बात से सभी डरे रहते हैं. लेकिन क्या इन न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए भी किया जा सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया (University of California) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक स्टडी के जरिए ये कहा है कि यदि पृथ्वी को बचाना है तो जितना हो सके न्यूक्लियर मिसाइल इकट्ठा कीजिए.

इन वैज्ञानिकों की मानें तो न्यूक्लियर हथियार पृथ्वी को एस्टरॉयड्स से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और ऐसा होगा कैसे? ऐसा होगा ठीक उसी तरह जैसे नेटफ्लिक्स की मशहूर मूवी ‘डॉन्ट लुक अप’ (Netflix film Don’t Look Up) में हुआ है. मतलब पृथ्वी को किसी बड़े एस्टरॉयड की टक्कर से बचाना (Saving Earth from a collision with a large asteroid) है तो उस पर कई सारे न्यूक्लियर मिसाइल दागने होंगे. ऐसे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि दुनिया के सारे देश अगर अपने न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल एस्टरॉयड को चूर-चूर करने में करें तो मानव सभ्यता को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है.

फिल्मी स्टाइल में पृथ्वी को बचाएगी न्यूक्लियर मिसाइल!

इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया के वैज्ञानिकों ने ‘आर्मेगेडन’ (Armageddon) मूवी की तरह धरती को एस्टरॉयड से बचाने की बात कही थी. आर्मगेडन मूवी में दो लोग एस्टरॉयड में ड्रिल कर न्यूक्लियर बम फिट कर देते हैं. जिसके विस्फोट से एस्टरॉय़ड चूर-चूर हो जाता है और मानव सभ्यता बच जाती है. कुल मिलाकर अगर पृथ्वी और मानव सभ्यता को बचाना है तो न्यूक्लियर बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

एस्टरॉयड की टक्कर से सभ्यता का भी हो सकता नाश!

आपको पता होगा कि ऐसे ही एस्टरॉयड की टक्कर से धरती पर डायनासोर विलुप्त हो गए थे. धरती के बाहर कई सारे ग्रहों के अलावा, कई एस्टरॉयड्स चक्कर लगाते रहते हैं. एक बड़े एस्टरॉयड के टक्कर से धरती पर कई बिलियन लोग मारे जा सकते हैं (Large asteroid collision could kill billions of people on Earth). हो सकता है कई शहर या कई देश नक्शे से मिट जाएं. इतना ही नहीं ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मानव सभ्यता का ही विनाश हो जाए. ऐसे में वैज्ञानिक धरती को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं.

