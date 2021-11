नर्स का खुलासा- मौत से ठीक पहले एक ही बात कहता है मरने वाला, यकीन नहीं कर पाएंगे आप

मौत के बाद क्या होता है (What Happens After Death) इसकी किसी को जानकारी नहीं है. दुनिया लोग सिर्फ इसका अंदाजा लगाते हैं कि मौत के बाद इंसान की आत्मा का क्या होता है? कई किताबें इसपर लिखी जा चुकी है. साथ ही कई लोग जो मौत के मुंह से लौटने का दावा करते हैं, वो भी बताते हैं कि असल में मौत के बाद होता क्या है? उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ था और उनकी आत्मा ने मौत के आड़ क्या देखा था? लेकिन असलियत किसी को नहीं पता. ये सब दावों के आधार पर होता है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर जूली नाम की एक नर्स ने बताया है कि मौत से ठीक पहले ज्यादातर लोग एक ही तरह की बात करते हैं.

जूली नाम की ये नर्स असल में हॉस्पिस नर्स (Hospice Nurse) है, यानि ऐसी नर्स जो बेहद बीमार लोग, जो अब कभी भी मर सकते हैं, का ख्याल रखती है. जूली ने अपनी आँखों के सामने कितनों को मरते देखा है. जूली ने सोशल मीडिया पर बताया कि अभी तक उसने जितने भी मरीजों की देखभाल की है, उनमें से ज्यादातर लोग मौत से पहले एक ही चीज बोलते हैं. ये खुद जूली के लिए भी काफी आश्चर्य भरा है. लेकिन ये सच है. जूली ने अपने टिकटोक अकाउंट पर इस बात का खुलासा किया. वो टिकटोक पर @hospicenursejulie नाम से मौजूद हैं, जिपर उन्हें 3 लाख 80 हजार लोग फॉलो करते हैं.

नर्स ने बताया आखिरी समय में क्या बातें करते हैं लोग?

जूली ने खुलासा किया कि मौत से ठीक पहले उसके ज्यादातर मरीजों को परछाइयां दिखने लगती है. वो अपने मर चुके सम्बन्धियों को देखने लगते हैं. या किसी आत्मा से बातें करने लगते हैं. खासकर रिलेटिव्स के. वो उन्हें कहते हैं कि वो घर आ रहे हैं. जूली ने आगे बताया कि मौत से ठीक पहले ज्यादातर लोग आई लव यू कहते हैं. या फिर अपने मां-बाप, जो पहले ही मर चुके हैं, उन्हें याद करते हैं. उन्हें बताते हैं कि वो उनसे काफी प्यार करते हैं.

मौत से पहले बैंगनी हो जाती है स्किन

एक दूसरे वीडियो के जरिये जूली ने बताया कि मरने से पहले अपने मर चुके रिश्तेदारों को देखना नॉर्मल है. इसके अलावा मौत से पहले इंसान की बॉडी में कई तरह के बदलाव आते हैं. इसमें साँस लेने का तरीका, चमड़ी का रंग, बुखार आना और तबियत बिगड़ जाना कॉमन है. जूली के मुताबिक़, मौत से पहले लोगों की चमड़ी का रंग पर्पल हो जाता है. साथ ही मुंह से तेज बदबू आनेद लगती है. ये सभी चीजें निशानी है कि अब इंसान ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा.

