वायरल हो रही हैं डंडे वाली नर्स मैडम! हॉस्पिटल में बिठाई दवाई नहीं कर दी पिटाई

Dande Wali Nurse Madam: आजकल सोशल मीडिया और हाथ में मोबाइल रहने की वजह से कुछ भी दुनिया की नज़रों से छिपा नहीं है. चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो या फिर कोई छिपाने वाली चीज़. एक वीडियो और क्लिक के बाद धरती के एक कोने में हुई घटना पूरी दुनिया में देख ली जाती है. यही वजह है कि लोग कुछ भी गलत होता देख, पहले उसका वीडियो बना लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. बिहार के 2 लड़कों ने जब ऐसा करने की कोशिश की, तो उन्हें ये भारी पड़ गया.

बिहार के छपरा में मौजूद सदर अस्पताल से एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है. यहां अस्पताल के एक कमरे में बंद करके नर्स 2 लड़कों की डंडे से पिटाई (Nurse Beats Boys with Stick) कर रही है. वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा चुका है और लोग नर्सों को डंडे वाली नर्स मैडम कहकर संबोधित कर रहे हैं. चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंजेक्शन और दवाएं देने वाले हाथ डंडा लेकर पिटाई करने लगे.

नर्सों ने की लड़कों की पिटाई

नौकरी के लिए छपरा सदर हॉस्पिटल का ये वीडियो है, जहां मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए 2 युवकों ने अस्पताल की कुव्यवस्था का वीडियो बना लिया. जैसे ही इस बात का पता वहां के स्टाफ को चला, उन्हें हॉस्पिटल के एक कक्ष में बंद कर नर्सों ने डंडे से जमकर पिटाई तक कर दी. अब अस्पताल की कुव्यवस्था वाला वीडियो को सर्कुलेट नहीं हुआ, लेकिन इस घटना का वहां मौजूद एक शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर ये जंगल की आग की तरह फैल गया. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक नर्स डंडे से बारी-बारी से दो युवकों की पिटाई कर रही है और दूसरी नर्स उसका साथ दे रही है. दोनों युवक गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन नर्स नहीं रुकती. News18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

