थाईलैंड के सन्यासियों ने खूब खाया तला-भुना खाना, अब बौद्ध भिक्षुओं से कराई जाएगी डायटिंग !

Thai Monks to go on Crash Diet: दुनिया में तरह-तरह के कल्चर हैं और उनकी अपनी अलग मान्यताएं. हिंदू धर्म में जहां संन्यासी होते हैं वहीं बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं. इनका जीवन भी तमाम त्याग और तपस्याओं से भरा हुआ होता है. हालांकि इस वक्त थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं को लेकर अलग ही समस्या पेश आ रही है. इन भिक्षुओं का बढ़ता वजन देखने हुए स्वास्थ्य विभाग उन्हें डायटिंग कराने की प्लानिंग में है.

साधु-संन्यासियों को अक्सर सादा और सात्विक भोजन परोसा जाता है, ताकि उनका मन और विचार शुद्ध रहे. हालांकि इस वक्त थाईलैंड के बौद्ध मोंक्स की बड़ी समस्या ये है कि तला-भुना खाना खाकर उनका वज़न बढ़ गया है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब बौद्ध भिक्षुओं का मोटापा कम करने के लिए उनसे क्रैश डायट करा रहे हैं, ताकि उन्हें स्वस्थ और फिट रखा जा सके.

45 फीसदी बौद्ध भिक्षुओं का वज़न बढ़ा

डेली स्टार के मुताबिक बौद्ध भिक्षुओं पर जो ताज़ा स्टडी की गई है, उसके मुताबिक थाईलैंड के 45 फीसदी से ज्यादा भिक्षु मोटापे का शिकार निकले. दिलचस्प बात तो ये रही कि युवा भिक्षुओं के मोटे होने की दर उनकी उम्र के सामान्य लड़कों से 4 फीसदी ज्यादा निकली. इसकी वजह के बारे में बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं को दोपहर के बाद खाने की इज़ाजत नहीं होती है. थाई हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन के मुताबिक मोंक्स सुबह ही ज्यादा कैलोरीज़ और शुगर वाला खाना खा लेते हैं, ऐसे में उनका वज़न बढ़ जाता है. वे दोपहर के बाद मीठी ग्रीन टी, मीठा दूध और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं.

पहले खाया, अब करनी होगी डायटिंग

साल 2019 में बनी National Health Commission Office की रिपोर्ट के मुताबिक बौद्ध भिक्षुओं की तला हुआ खाना ज्यादा खाने की आदत ने उनमें डायबिटीज़, आंखों की दिक्कत और उच्च रक्त चाप के साथ-साथ हड्डियों की भी समस्या बढ़ाई है. अब कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर बौद्ध भिक्षुओं को पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में समझाने का ज़िम्मा लिया है. बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक उन्हें किताबो और ग्राफिक्स के ज़रिये व्यायाम और पोषण का महत्व बताया जाएगा और इसकी शुरुआत दिसंबर से की जाएगी. उन्हें क्रैश डायटिंग और रोज़ाना मंदिर ले जाया जाएगा.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news