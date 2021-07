Sea of Flames: अचानक पानी में लग गई आग, बीच समुद्र धधकने लगे आग के गोले, देखें Video

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México

A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



आग और पानी (Water and Fire) एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नेचर रखते हैं. ऐसे में अगर पानी में आग लग जाए, तो यकीन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. आग भी अगर समंदर (Sea of Flames) में लगी हो, तो हैरान होना लाज़मी है. मैक्सिको (Mexico's Yucatan Peninsula) में समंदर के अंदर धधकता हुआ आग का गोला दिखाई दिया. इस नज़ारे को जिसने भी देखा, एक बार अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ.मैक्सिको के युकाटन में शुक्रवार को समंदर के ऊपर (Sea of Flames) तैरता हुआ पिघला लावा दिखा. ये नज़ारा इतना हैरान करने वाला था कि जैसे ही इसका फुटेज सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर डाला गया, ये वायरल हो गया. दूर-दूर तक फैले हुए नीले समंदर के बीच नारंगी रंग की आग की लपटें (Ocean catches fire) देखने में बेहद अजीब लग रही हैं. दरअसल ये आग समुद्र के बीच अंडरवाटर पाइपलाइन में से गैसलीक की वजह से लगी थी.इस नजारे को देखकर लग रहा है कि समुद्र (Ocean catches fire) में बहता हुआ लावा तैरने लगा हो. Yucatan Peninsula को शुक्रवार को सुबह ही ये नज़ारा दिखा. मैक्सिको की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी Pemex की पाइपलाइन से गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद यहां आग लग गई. सुबह 5 बजकर 15 मिनट पर गैस लीक होना शुरू हुई और 12 इंच व्यास वाले पाइपलाइन में आग लग गई. मैक्सिको में 5 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिस पर काबू पा लिया गया था और कोई भी घायल नहीं हुआ था.पेमेक्स कंपनी की ओर से कहा गया है कि घटना की असल वजह का पता नहीं चला है. हालांकि दुर्घटना से तुरंत ही निपटा गया और फायरफाइटर्स ने किसी भी जान का नुकसान नहीं होने दिया. इस घटना का वीडियो मेक्सिको के ऑयल सेफ्टी रेग्युलेटर एंजेल कैरिज़ेल्स ने ट्विटर पर शेयर किया है. घटना के बाद ये जानकारी तो दी गई है कि इससे तेल का रिसाव नहीं हुआ लेकिन ये नहीं बताया गया कि समंदर की सतह पर शोले क्यों उठ रहे थे? सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को देखकर इतने उत्सुक हो गए हैं कि उनका कहना है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लग रहा है.