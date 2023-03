अधिकारी ने साझा किया दुर्लभ जानवर का Video, नाम पूछकर किया हैरान, ना शेर, ना चीता बल्कि ये है कोई और

आमतौर पर हम जिन जानवरों को जानते हैं बस उन्हीं का अस्तित्व मानते हैं. लेकिन असल में न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि एक ही जगह पर अलग तरह के हिस्सों में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो आम लोगों के लिए दुर्लभ हैं. बहुत से जीव तो ऐसे भी हैं. जिनसे इंसानों का कभी वास्ता ही नहीं पड़ा. लिहाजा उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो जाता है. एक ऐसे ही जीव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे एक फॉरेस्ट अधिकारी ने साझा कर नाम पूछा तो लोग सोच में पड़ गए.

ट्विटर पर आईएफएस परवीन कासवान ने एक जानवर का वीडियो साझा कर उसका नाम पूछा है जो बेहद दुर्लभ प्रजाति नजर आ रही है. यूजर्स जानवर का वीडियो देखकर हैरान हो गए. क्योंकि अब तक ये जानवर बहुत कम या शायद किसी ने नहीं देखा होगा. लोगों की क्युरिऑसिटी देखकर अधिकारी ने अगले पोस्ट में जानवर का नाम और जानकारियां साझा की. वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

अधिकारी ने पूछ लिया दुर्लभ जीव का नाम

दुर्लभ जानवर का वीडियो देखते ही लोग हैरान परेशान हो गए. क्योंकि अब तक इस जानवर को न तो किसी ने देखा था, न सुना था. दिखने में हैं तो बिल्ली जैसा, लेकिन कद काठी में इतना विशाल और तगड़ा है कि लोग इसे देखकर हिम तेंदुआ, पहाड़ी शेर और जगुआर से तुलना करने लगे. हर किसी ने अपने अपने अनुमान के मुताबिक जानवर का नामकरण करना शुरू कर दिया. लेकिन असल में कोई भी सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाया.

A beautiful and rare animal found in India. In Ladakh region. Not many have heard about it. Guess what. Via @fatima_sherine . pic.twitter.com/dCqnawVsrs

फॉरेस्ट ने अगली पोस्ट में खुद ही इस जानवर का नाम साझा किया और साथ ही उससे जुड़ी डिटेल्स भी बताई. जिससे यह पता चल गया कि जानवर वाकई एक दुर्लभ प्रजाति है.

It’s a Himalayan Lynx. One of the wild cat species found in India. A beautiful and rare creature. Found in Leh-Ladakh. Other found in this zone are Snow leopard and Pallas cat. Pic Wikipedia.

Now can you tell me what are the other creatures in video and what are they doing. pic.twitter.com/UgQAbrZpzY

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 1, 2023