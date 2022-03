Viral : ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा ऐसा साइन, इंटरनेट पर बवाल मचा रही है हैंडराइटिंग

सिग्नेचर (Weird Signatures) या साइन किसी भी इंसान की शख्सियत का वो हिस्सा होता है, जो कागज पर उसकी पहचान बन जाता है. हालांकि साइन के ज़रिये फ्रॉड करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन अगर सिग्नेचर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी (Official Signature Gone Viral) जैसा हो तो कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता. जनाब इस तरह के दस्तखत (Signature Gone Viral) से तो इंसान के नाम का पता लगाना भी नामुमकिन है.

इंटरनेट पर इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म का सिग्नेचर वायरल हो रहा है, जिसकी न तो शुरुआत पता चल रही है, न ही अंत. बताया जा रहा है कि ये सिग्नेचर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (Gauhati Medical College and Hospital​ ) के एक अधिकारी का है, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

साही के कांटे जैसा सिग्नेचर

वायरल हो रहे सिग्नेचर की तस्वीर देखकर आपको पल भर में वो छोटा सा जानवर याद आ जाएगा, जिसके कांटे तेंदुए को भी घायल करने में सक्षम होते हैं. छोटे से साही या पॉर्क्यूपाइन के कांटों की ही तरह ये दस्तखत भी है. ये दस्तखत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (Gauhati Medical College and Hospital​ ) के हड्डी रोग विभाग और रजिस्ट्रार के स्टैंप के साथ वायरल हुआ है, जिसमें 4 मार्च 2022 की डेट पड़ी हुई है. ट्विटर पर इसे शेयर करते हुए यूज़र ने कहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसा साइन नहीं देखा.

I have seen many signatures but this one is the best. pic.twitter.com/KQGruYxCEn — Ramesh 🇮🇳 🚩 (@Ramesh_BJP) March 20, 2022

लोगों ने कहा – पेन टेस्ट चल रहा था क्या ?

Twiiter पर वायरल हो रहे इस सिग्नेचर को रमेश नाम के यूज़र ने शेयर किया है, जिस पर लोग तरह-तरह के मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

Ask him to sign again & I am sure he will not be able match same number of loops. By the way what’s the name of this animal drawing lover. — Deepak Bansal 🇮🇳 (@deepak_bansal11) March 21, 2022

When someone wants to tally the signature, they will count the lines 😂 — Kamal Sharma (@kamalsharma_me) March 20, 2022

एक यूज़र ने इसकी तुलना पॉर्क्यूपाइन से की तो एक अन्य यूज़र ने लिखा- शायद वो पहले पेन टेस्ट कर रहे थे. एक अन्य यूज़र ने लिखा – बैंक वैरिफिकेशन में वे पॉर्क्यूपाइन जैसी दस्तखत के कांटे गिनते होंगे. एक यूज़र ने तो साइन करने वाले को सीक्रेट सर्विस में भेजने का सुझाव दे दिया. कुछ लोगों ने तो ये भी आशंका जताई कि उनका एक साइन दूसरे से मिलता नहीं होगा.

