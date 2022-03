90 साल के दादा ने की 92 साल की दादी से शादी, 37 साल तक रहे लिव इन में ...

Unique Love Story : प्यार में न तो उम्र और न ही जाति-पंथ का कोई बंधन होता है. किसी भी उम्र में इंसान को प्यार हो सकता है और फिर इसे एक्सप्रेस करना या न करना खुद की च्वाइस होती है. 90 साल की उम्र में जब मॉरिस बेंटन (Maurice Benton) नाम के शख्स को खुद से 2 साल बड़ी जोने ऑरिस (Joanne Orris) से मोहब्बत हुई तो उन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव पर इस प्यार को रिश्ते का नाम दे दिया.

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक ये बुजुर्ग कपल (Old Couple Married at 90 ) शादी से 37 साल पहले से ही एक-दूसरे के साथ रह रहा है, लेकिन उन्हें शादी की ज़रूरत तब महसूस हुई, जब इनमें से एक पार्टनर को हार्ट अटैक आया. उन्हें उस वक्त लगा कि अब उन्हें एक बंधन में बंधने की ज़रूरत है. इस कपल को लोग Mo and Jo भी कहते हैं.

दादा-दादी की शादी

जोने ऑरिस दो बच्चों की मां और उनके 6 पोते-पोतियां हैं. इतना ही नहीं वे 2 बच्चों की परदादी भी हैं. मॉरिस और जोने एक -दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और सालों से जोने ने मॉरिस के शादी के प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं था. इसी बीच उन्हें पिछले साल जब हार्ट अटैक आया, तो जोने को एहसास हुआ कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उन्हें शादी कर लेनी चाहिए. मॉरिस बेंटन को उनकी स्वीकृति का जब पता चला, तो वो भी चौंक गए. उन्होंने एक चर्च में जाकर शादी की और अब वे पति-पत्नी बन चुके हैं.

शादी के बाद खुश है कपल

जोने ऑरिस और मॉरिस बेंटन ने अपनी शादी की सेरेमनी में नजदीकी लोगों को बुलाया था. इससे पहले जोने ऑरिस की दो शादियां हो चुकी हैं. उनकी पहली शादी जहां तलाक की वजह से खत्म हुई थी, वहीं उनके दूसरे पति की मौत 50 साल की उम्र में हो गई थी. चूंकि वे पिछले 37 साल से साथ रह रहे थे, इसलिए बहुत से रिश्तेदारों को लगता था कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं. साल 2021 में भी एक ऐसी ही लव स्टोरी वायरल हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली 93 साल की मैरी हिल और 100 साल के रॉन हेडली ने शादी की थी .

Tags: Love Story, Viral news, Weird news