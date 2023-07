सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियोज आ जाते हैं, जिन्‍हें देखकर दिल खुश हो जाता है. खासकर अगर ये वीडियोज बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्‍कार बिखरेते हों तो फ‍िर कहना ही क्‍या. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. रिटायरमेंट के बाद एक शख्‍स महंगी लग्‍जरी फेरारी कार खरीदकर लाया. उसमें बैठने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी थी, वह देखने के लायक थी.

ट्विटर यूजर @TheFigen_ ने यह वीडियो शेयर किया है. कैप्‍शन में लिखा, जब आप सेवानिवृत्ति के बाद लैंबो खरीदते हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो फेरारी कार से उतरते हुए नजर आते हैं. कार इतनी पतली है कि उसमें से निकलने में उन्‍हें काफी मुश्क‍िल हो रही है. इसके बावजूद बाहर निकलते ही वह जमीन पर तीन बार थपथपाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं. उनके चेहरे की मुस्‍कान यह बताने के लिए काफी है कि जैसे उन्‍होंने अपना सपना पूरा कर लिया हो.

When you buy Lambo after retirement. pic.twitter.com/M5Z4UhDIgq

— Figen (@TheFigen_) July 27, 2023