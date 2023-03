कहीं आप खड़े हों और तेंदुआ आ जाए तो क्‍या होगा? सोच के ही डर लगता है. सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, जिनमें तेंदुए को इंसानों पर हमला करते हुए दिखाया गया है. पर मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जो हैरान करने वाली है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी चट्टान के पास मंदिर बना हुआ है. जहां सफेद धोती-कुर्ता पहने एक बुजुर्ग पूजा कर रहे हैं. उनके ठीक ऊपर की तरफ चट्टान पर तेंदुआ बैठा उन्‍हें निहार रहा है. यह दृश्य देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा.

आनंद मह‍िंद्रा ने जैसे ही यह तस्‍वीर शेयर की, वायरल हो गई. जानकारी के अनुसार, यह तस्वीर जवाई हिल्स की बताई जा रही है जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है. यह पूरा इलाका बड़ी पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है. यहां बेरा गांव की पहाड़ियों को पैंथर हिल्स या लैपर्ड हिल्स के नाम से भी जाना जाता है. स्‍थानीय लोगों के मुताबिक, यहां भारी तादात में तेंदुए रहते हैं पर कभी इंसानों के साथ उनका संघर्ष देखने को नहीं मिलता. तेंदुए इंसानों के आसपास भी पहुंच जाते हैं लेकिन न तो कोई उनसे घबराकर भागता है और न ही वे कभी खदेड़ने की कोशिश करते हैं.

Why does this remind me of the world’s banking system at this point in time?? pic.twitter.com/rbJFFPvGWw

— anand mahindra (@anandmahindra) March 16, 2023