लाठी फेंक बुजुर्ग ने किया जबरदस्त डांस, देखते ही साथ थिरकने लगी बीवी

सोशल मीडिया (Social Media) पर को वीडियोज वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. कुछ वीडियोज फनी (Funny Video) होते हैं तो कुछ आपके रोंगटे खड़े कर देगा. हालांकि, ऐसे भी कुछ वीडियोज शेयर किये जाते हैं जो आपका खराब दिन भी अच्छा कर देते हैं. सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) पर ऐसी कई जानी-मानी हस्तियां हैं, जो प्रेरणादायक वीडियो शेयर करते रहते हैं. आईपीएस ऑफिसर रुपिन शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है.

वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स पूरी जिंदादिली से नाचता नजर आया. बुजुर्ग के दोनों हाथों में स्टिक नजर आई. यानी इसे चलने के लिए सहारे की जरुरत होती है. लेकिन जैसे ही उसने भीड़ में संगीत की धुन सुनी, जमकर डांस किया. बुजुर्ग ने डांस करते हुए अपनी स्टिक भी फेंक दी. इसके बाद उसने ऐसे डांस मूव्स दिखाए कि हर कोई खुश हो गया. इस वीडियो को अभी तक हज़ारों बार लाइक किया जा चुका है. इसके अलावा लाखों बार इसे देखा गया है.

काफी पुराना है वीडियो

वायरल वीडियो पुराना है. विदेश के इस वीडियो को अब फिल्म थ्री इडियट्स के गाने के साथ मिक्स करके शेयर किया गया है. आईपीएस अधिकारी रूपिन शर्मा 1992 बैच के हैं. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा जिंदा रहना एक बात है और जिंदगी जीना अलग. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में बुजुर्ग अकेले डांस कर रहा था. लेकिन उसे थिरकता देख उसकी पार्टनर खुद को रोक नहीं पाई और वो भी जमकर नाची. इस वीडियो को कई अन्य ने भी रीट्वीट किया.

सुप्रभात👌💐

Give me some sunshine

Give me some rain☺️☺️👌👌👌

ज़िंदा रहना एक बात है

ज़िन्दगी जीना अलग..👌👌@hvgoenka@ipsvijrk@arunbothra pic.twitter.com/yxVmbS38X9

— Rupin Sharma (@rupin1992) February 11, 2022