करोड़पति शख्स को 30 साल छोटी लड़की में मिला 'सच्चा प्यार', करने जा रहा है चौथी शादी !

पति और पत्नी के बीच आम तौर पर 5-6 साल का अंतर होता है. कुछ मामलों में ये अंतर 10 साल तक भी पहुंच जाता है, लेकिन एक करोड़पति बिजनेसमैन (Brandon Wade) ने खुद से 30 साल छोटी लड़की से शादी का फैसला किया है (Millionaire Getting Married Fourth Marriage). उनकी खुद की उम्र जहां 51 साल है, वहीं लड़की की उम्र 21 साल है.

ब्रैंडन वेड (Brandon Wade) नाम के बिजनेसमैन की उम्र 51 साल है और उनकी मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी डाना रोजवेल (Dana Rosewall) से एक डेटिंग वेबसाइट के ज़रिये हुई थी. कुछ ही दिनों में दोनों में प्यार हो गया और उनकी सगाई भी हो गई. अब कपल जल्द ही शादी करने जा रहा है. बिजनेसमैन की ये चौथी शादी खासी सुर्खियां बटोर रही है.

चौथी मंगेतर में मिला ‘सच्चा प्यार’

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रैंडन वेड का कहना है कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है. ब्रैंडन वेड और डाना रोजवेल के बीच उम्र का फासला 30 साल है. साल 2020 में मिलने के बाद दोनों ने आखिरकार शादी का फैसला कर लिया. पहले तीन शादियां तोड़ चुके ब्रैंडन ने इस बार शादी के बाद तलाक न लेने की कसम खाई है. उनका कहना है कि रोजवेल के साथ ही वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. 3 शादियों के अलावा उनकी कई गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं, लेकिन किसी के साथ वे ज्यादा दिन तक रह नहीं पाए.

Multi-millionaire, 51, claims he’s ‘waiving his right to divorce’ his 21-year-old FOURTH wifehttps://t.co/dbhPUNpDRg

— Daily Mail Femail (@Femail) March 10, 2022