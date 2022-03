63 की उम्र में गज़ब ढा रही हैं दादी मां, डेली वर्कआउट से मेंटेन कर रखी है शानदार बॉडी

मेंटेन और शानदार बॉडी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर बनती है स्लिम एंड टोन्ड फीज़िक. ऐसा करके आप हर उम्र में जवां बने रह सकते हैं. और ये साबित किया है 63 साल की बुज़ुर्ग महिला ने. जिनकी मेहनत और फिगर देखकर आप सरप्राइज्ड हुए बिना नहीं रह सकते.

63 साल की लेस्ली मैक्सवेल (Lesley Maxwell) ने कड़ी मेहनत कर ऐसी टोन्ड बॉडी बनाई है (Made such a toned body by working hard) जिसे देखकर फैन्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है. आज भी वो अपना वर्कआउट सेशन कभी मिस नहीं करतीं. और दूसरों को भी यही सलाह देती हैं. सोशल मीडिया पर लेस्ली अपने वर्क आउट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. जिन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाना नामुकिन हो जाएगा.

63 की उम्र में दमदार दादी

पेशे से फिटनेस ट्रेनर लेस्ली मैक्सवेल (Lesley Maxwell) सोशल मीडिया पर डेली वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. जिसे देखकर फॉलोअर उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाते. उनके लिए ये स्वीकार कर पाना आसान नहीं कि जिस उम्र में लोग मोक्ष का इंतज़ार करने लग जाते हैं उस उम्र में भी लेस्ली दूसरों को प्रेरणा दे रही है. यहीं वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके 83 हज़ार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उन्हें देखकर इन्सपायर होते रहते हैं. साथ ही उनसे फिटनेस के मंत्र भी सीखते हैं.

सौ.इंस्टाग्राम- डेली वर्कआउट कर बना रखी है ज़बरदस्त टोन्ड बॉडी

हर उम्र में जवां बने रहना नहीं है मुश्किल

लेस्ली का मानना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है उससे ज्यादा कुछ नहीं (Age is just a number nothing more than that). वो अपने इंस्टाग्राम फैन्स को ये बताना नहीं भूलती कि अपना मंडे वर्कआउट कभी मिस नहीं करना चाहिए. ऐसा कर आप अपनी उम्र को मुट्ठी में थाम सकते हैं. लेस्ली भी जिम सेशन के ज़रिए एक्सरसाइज़ की एहमियत समझाने की कोशिश करती हैं. साथ ही वो बेहतर लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करती हैं. अपनी तस्वीरों में लेस्ली स्किन टाइम जिम वियर और हल्के मेकअप में शानदार लगती हैं. उनका कहना है फिटनेस के चलते ही उनके ज्यादातर पार्टनर्स उम्र में उनसे छोटे हैं. मगर उन्हें और मुझे इससे कभी फर्क नहीं पड़ता.

