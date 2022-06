बारिश देखते ही ऐसा मचल उठा बच्चे का मन, ठंड का डर छोड़ ज़मीन पर लेटकर उठाया पानी का मज़ा

बाल लीलाएं ऐसी होती हैं कि बरबस का सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. बच्चे तो अपनी धुन में रहते हैं. इस बात से बेखबर कि क्या नफा है क्या नुकसान. वो तो बस हर पल को जी भर के जी लेने में ही यकीन रखते हैं. बाकी का बड़े लोग सोचे समझें, उन्हें क्या?

ट्विटर पर @buitengebieden ने अपने अकाउंट पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया जहां एक बच्चा सारी दुनिया से बेखबर बारिश का आनंद लेता नज़र आया. उसके बालमन और निश्छल अंदाज़ ने लोगों को खूब आकर्षित किया. पीला रेनकोट पहनकर बारिश का मज़ा उठाते छोटे बच्चे को देखना लोगों को इतना पसंद आया कि 1 दिन में ही 1 करोड़ के पार चले गए व्यूज़. करीब 6 लाख लाइक्स भी मिले.

बारिश की फुहारों को ऐसा ललचाया मन कि लोट गया बच्चा

बारिश से बच्चा कहीं भीग न जाए इसलिए मम्मी-पापा ने उसे बाकायदा रेनकोट पहना रखा था. शायद वो जानते ही होंगे कि बारिश पसंद बच्चे को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता. लेकिन भीगने से बचाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है. तभी तो रेनकोट पहनाकर सुरक्षा के साथ बाहर जाने दिया. लेकिन उन्हें क्या पता था बच्चे पैरेंट्स की हर प्लानिंग को धता बताने में माहिर होते हैं. बच्चा बारिश के बीच सड़क पर निकला. फिर चेहरे पर पड़ती फुहारों ने उसका मन मचलने पर मजबूर कर दिया. उसके पास ही बारिश का थोड़ा पानी इकट्ठा भी हो गया था जिसमें वो बच्चा आराम से बैठ गया. फिर अगले ही पल उसमें लोट गया.

Meanwhile in The Netherlands.. pic.twitter.com/QnSqDL4FXB

— Buitengebieden (@buitengebieden) June 8, 2022