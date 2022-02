अस्पताल पहुंचने से पहले ही कैब की सीट पर पैदा हो गया बच्चा, Cab Driver ने सूझबूझ से संभाल लिए हालात

बच्चे के जन्म को प्रकृति का सबसे बड़ा करिश्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इंसान हो या कोई और जीव गर्भ में एक बच्चे के आने से लेकर इस दुनिया में उसके आने तक एक मां न जाने कितने की चरणों से गुजरती है. कितनी परेशानियां खुशी के उस पल के इंतज़ार में बहुत कम लगने लगती है.

एक प्रेगनेंट महिला (Pregnant woman) ने दर्द उठते ही अस्पताल के लिए कैब बुक की. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. हालात ज्यादा खराब होते देख उबर कैब ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और कुछ ही पलों में कैब की पिछली सीट पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया. कैब में बैठने के बाद उठे लेबर पेन के बाद जिस तरह ड्राइवर रेमंड टेलेस (Raymond Telles) ने संयम बरतते हुए दंपति को संभाला और पैनिक नहीं होने दिया उसके बाद से खुद नवजात बच्चे के पिता कैब ड्राइवर को तहे दिल से तारीफ और शुक्रिया कहा है.

कैब में बैठने के बाद लेबर पेन से तड़प उठी मां

उबर कैब चलाने वाले रेमंड टेलेस (Raymond Telles) बताते हैं कि कैसे एक रोज़ एक दंपति ने कैब बुक की. वो कैब में ही बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा था तभी प्रेगनेंट महिला एरिका डेविडोविच (Erica Davidovich) अपने पति निव डेविडोविच (Niv Davidovich) के साथ आई और कैब में बैठी. उन्हें अस्पताल जाना था. जिसके लिए वो आगे बढ़े लेकिन आधे रास्ते में ही महिला की हालत बिगड़ने लगी और वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने लगी. एंबुलेंस मंगाने को कहने लगी. वो असहनीय प्रसव पीड़ा में थी और अस्पताल दूर था. ऐसे में ये समझ से परे था कि क्या किया जाए. कैब ड्राइवर ने अपनी तरफ से समझ दिखाई और गाड़ी कुछ दूर पर ले जाकर पार्क की जब तक आगे किसी को कुछ समझ आता कोख से बच्चा बाहर की तरफ आने लगा स्थिति काबू में नहीं रही लेकिन ड्राइवर रेमंड ने न हिम्मत छोड़ी न हड़बड़ी में आए वो शांति से स्थिति सामान्य करने की कोशिश में था. जब कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने दंपति को कैब में ही अकेला छोड़ा और कैब के बाहर इंतज़ार करने लगा. कुछ ही मिनटों में महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया (Woman gave birth to a child in a cab).

शांत और मिलनसार कैब ड्राइवर ने संभाल लिया मामला

निव डेविडोविच अब पिता बन गए हैं सारी तैयारियों के बाद भी उनके बच्चे ने एक कॉमर्शियल कैब में जन्म लिया वो नाटकीय परिस्थितियों में हालांकि इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं था. मां पागल हुए जा रही थी पिता पैनिक हो गया था (Mother was going mad father was panicking) मगर कैब ड्राइवर जो उस वक्त उनका एक मात्र सहारा था उसने हिम्मत और धैर्य बनाए रखा उसकी इसी खूबी ने दिल जीत लिया और बेहतर परिणाम सामने आए. बच्चे के जन्म के बाद पैरामेडिक्स आगे के उपचार के लिए उन्हें साथ ले गए.

