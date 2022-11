VIDEO: एक पैरों वाली लड़की ने वेटलिफ्टिंग कर जीता दिल, मुश्किलों का रोना रोने वालों को आ जाएगी शर्म

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुलंद हौसलों और जज़्बों से लोगों का दिल जीत लेते हैं. अपने मजबूत इरादों के आगे वो मुश्किलों को नतमस्तक होने को मजबूर कर देते हैं. अपने जीवन की मुश्किलों को वो इतना आसान बना देते हैं कि आम लोगों के लिए वो प्रेरणा बन जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे प्रेरणादायी वीडिओज़ की भरमार है, जो लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है. जैसे वो लड़की, जिसका एक पैर भले ही कुदरत ने छीन लिया, लेकिन उसके हौसले को कोई नहीं तोड़ पाया.

ट्विटर@ValaAfshar पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक दिव्यांग महिला एक पैरों के बावजूद जिम में वेटलिफ्टिंग करती दिखाई दीं. जिसने जो देखा वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया. वीडियो को 34 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं. जहां ये लड़की मजबूरी के आगे हार मानने वालों के लिए एक प्रेरणा बनकर खड़ी है.

एक पैरों के वाली महिला ने वेटलिफ्टिंग कर कर दिया दंग

सोशल मीडिया पर एक ऐसी महिला का वीडियो वायरल हो गया, जो जिम में वेटलिफ्टिंग करती दिखाई दीं. अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है. लेकिन जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो खुद ब खुद उस वीडियो की खासियत समझ जाएंगे. जिम में वेटलिफ्टिंग करती महिला के सिर्फ एक ही पैर हैं, लेकिन उसके हौसलों में कोई कमी नहीं है. उसने अपने दोनों हाथों के बल पर भारी भरकम वजन को उठाया तो देखने वाले सन्न रह गए. अपनी इच्छाशक्ति, मजबूत हौसले और जज्बे के बल पर वो महिला उन सभी को टक्कर देने को तैयार है, जो सर्वगुण संपन्न और सक्षम होने के बावजूद मुश्किलों से घबरा जाते हैं.

Know yourself and you will win all battles.

—Sun Tzu, The Art of Warpic.twitter.com/v29Hl03MFw

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 7, 2022