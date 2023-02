एक लंगड़े ने छुड़ा दिए ब्रिटेन के पसीने, पांच साल बाद आया गिरफ्त में, दुनियाभर में आतंक का दूसरा नाम

ब्रिटेन में एक लंगड़े ने सरकार की नाक में दम कर दिया. दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए दर दर भटकती रहीं पर पांच साल तक वह उन्‍हें छकाता रहा. कभी हाथ नहीं आया. इसी बीच उसने पूरी दुनिया में आतंक का अपना जाल फैला लिया. कई देशों में उसके गुर्गे मौत का सामान बांटते फ‍िरते हैं पर कोई कुछ भी नहीं कर पाता. वह ब्रिटेन की मोस्‍ट वांटेड लिस्‍ट में है. कई देशों ने उसे कुख्यात घोषित कर रखा है, इसके बावजूद कोई उसका बाल बांका नहीं कर पा रहा था. पांच साल की कोशिशों के बाद अब जाकर ब्रिटिश एजेंसियों के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंचे हैं. उसे थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है. आइए जानते हैं कि वह कौन शख्‍स है और क्‍यों पूरी दुनिया की एजेंसियां उसे तलाश रही थीं.

इसका नाम है रिचर्ड वाकलिंग. दुनिया में इसे ड्रग्‍स गिरोह का सरगना माना जाता है. आर्गनाइज्ड क्रिमिनल्‍स में यह ‘बॉस’ के नाम से मशहूर था. कई देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है. उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य, कनाडा, नीदरलैंड, बेल्‍जियम, इटली, स्पेन और थाईलैंड में इसके तमाम गुर्गे काम कर रहे हैं. 2016 में करीब एक अरब रुपये के एम्फ़ैटेमिन ड्रग्‍स की तस्‍करी के बाद इसका नाम सामने आया. इसका एक गुर्गा लॉरी में एम्फ़ैटेमिन भरे ट्रक ले जा रहा था तभी एक्‍सरे मशीन की नजर में आ गया.

A Most Wanted crime boss who went on the run over an £8m consignment of amphetamine has been arrested in Thailand after an NCA operation with the Royal Thai Police.

Full story ➡️ https://t.co/fjrA2LaZAz pic.twitter.com/G4vWmed7y0

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) February 11, 2023