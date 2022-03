Twitter पर छाया हुआ है दूध का पैकेट, दाम नहीं हो रही है 'डिग्री' पर बहस !

दूध तो रोज़ाना सभी के घर आता है. हम दूध को मलाई, लैक्टोस, फुल क्रीम-टोंड या फिर गाय-भैंस के नाम पर परखते हैं. हालांकि कभी भी आपने अपने दूध सप्लायर की कॉलेज डिग्री के बारे में नहीं पूछा होगा. उसने किस जगह और किस कॉलेज से पढ़ा, ये भी नहीं जानते होंगे. इस वक्त एक ऐसा दूध का पैकेट इंटरनेट पर छाया (Internet Debate on Milk Packet) हुआ है, जिस पर उसके फाउंडर की डिग्री का स्टैंप (IIM alumni tag on milk packet ) लगाया गया है.

इस दूध के पैकेट पर दूसरे ब्रांड्स की तरह की दूध का न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी पैकेजिंग की जगह कंपनी का एड्रेस और वेबसाइट- सब कुछ छापा गया है. इसके साथ ही बोल्ड कलर्स में ये भी बताया गया है कि दूध की ये कंपनी किसी किसान या फार्म मालिक की नहीं बल्कि खुद IIM से पढ़े हुए एक शख्स की है. ऐसे में इंटरनेट पर बहस ये छिड़ गई है कि आखिर दूध की क्वालिटी का ओनर की डिग्री से क्या लेना-देना हो सकता है?

IIM की डिग्री देगी शुद्धता की गारंटी ?

यही सवाल इस वक्त इंटरनेट पर बार-बार पूछा जा रहा है. सबसे पहले नमनबीर सिंह नाम के एक शख्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से दूध के पैकेट का एक फोटो पोस्ट किया और लिखा – ‘दूध के पैकेट पर अपने कॉलेज का नाम लिखने का क्या प्वाइंट बनता है?’ इसके बार फिर क्या है ये पोस्ट वायरल हो गई और ज्यादातर लोगों ने कहा कि वाकई दूध के पैकेट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक-दूसरे से क्या लेना-देना? दूध अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे और अगर नहीं अच्छा होगा तो नहीं लेंगे. अब कोई दूधवाले की डिग्री देखकर तो दूध नहीं खरीदता.

What’s the point of writing your college name on a MILK PACKET!???! pic.twitter.com/TgE2uicXQg — Namanbir Singh (@realNamanbir) March 13, 2022



एक से बढ़कर एक आए कमेंट

खुद नमनबीर ने बात साफ की है कि उन्हें दूध की कंपनी या उसके प्रोडक्ट से कोई नफरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट पर विश्वास क्वालिटी से बनता है, कॉलेज टैग से नहीं.

To clarify, no hate for the company or their products. But trust should be build on the basis of quality, not college tags. — Namanbir Singh (@realNamanbir) March 13, 2022

इस पोस्ट को 6 हज़ार लोगों ने लाइक किया और भर-भरकर कमेंट्स आने शुरू हो गए. कुछ लोग नमनबीर की राय से सहमत थे तो कुछ लोगों ने स्टैंप लगाने की अलग-अलग वजहें बताईं.

Then how is it any better to use Bollywood celeb as a proxy for brand trust? Would you say the same about that — parasbatra.eth (@leafletparas) March 13, 2022

Arre baba, it’s advertising targeting Indian parents. Yeh doodh peeyega toh direct IIX mein admission milega ‍♂️ X = T / M https://t.co/ec5yMYV8OK — CaptKenDaichiSawamura (@KenZenKayZayMan) March 14, 2022

ट्विटर पर तो लोगों ने खूब कमेंट्स दिए, आप बताइए कि आपकी क्या राय है?

