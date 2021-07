Online देखकर कार खरीदने पहुंची महिला, आंखों पर नहीं हुआ यकीन, 5 लाख में बिक रहा था कबाड़

कार की हालत देखकर महिला के होश उड़ गए. (Photo Credit- Twitter)

ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) कई बार बेहद रिस्की हो जाती हैं. खास तौर पर सेकेंड हैंड कार (Second hand car online) की बात करें तो मामला थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है. ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जो ऑनलाइन देखकर एक कार खरीदने पहुंची तो उसे सामने कार की जगह कबाड़ दिखा.Kia Picanto कार के मॉडल और उसकी खासियत के साथ एक सेकेंड हैंड कार (Second hand car online) बेचने वाले app पर लिखा गया था कि कार में सिर्फ थोड़े स्क्रैच हैं. ये देखकर एक महिला ने कार खरीदने का मन भी बना लिया. जब वो इसे सामने से देखने पहुंची तो कार (Woman got wreckage instead of second hand car) की हालत देखकर उसके होश उड़ गए.कार खरीदने में दिलचस्पी दिखाने के बाद महिला ने एक बार उसे सामने से देखना चाहा. उसका कहना है Depop नाम की सेकेंड हैंड कार की डील करने वाली वेबसाइट (Online Shopping) ने अपने ऐड में कार की कीमत 5 हजार पाउंड यानि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 5 लाख 15 हजार रुपये रखी थी. बताया गया था कि लाल रंग की कार इस्तेमाल की जा चुकी है, फिर भी इसकी हालत बिल्कुल अच्छी है. इतनी शानदार कार की कीमत सिर्फ 5 लाख देखने के बाद महिला शॉपर फटाफट कार देखने जा पहुंची, लेकिन जब कार को उसने सामने से देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि इस कबाड़ को वेबसाइट ने सेकेंड हैंड कार (Second hand car online) के तौर पर बेचने के लिए ऑनलाइन डाला था.महिला ने कार को देखते ही बड़ी सफाई से इसकी फोटो ले ली और फिर सोशल मीडिया पर इसे डाला. कार की फोटो के साथ महिला ने Depop कंपनी के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हुए लिखा- 'मैं अब कभी Depop पर भरोसा नहीं करूंगी. थोड़े बहुत स्क्रैच वाली ये कार है? मैं कितनी मूर्ख हूं. इस 'परफेक्ट कंडीशन' वाली कार की कीमत भी काफी कम है.'पोस्ट में कार सेलिंग कंपनी पर करारा तंज़ कसा गया है और लोगों को आगाह किया गया है कि वे इस तरह की गलती करने से बचें. महिला ने बताया कि कार उल्टी पड़ी हुई थी और इस पर बड़े डेंट्स लगे हुए थे. कार के अंदर देखा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर से ही ये काफी गंदी और मैली थी.सोशल मीडिया पर लोगों ने जब ये पोस्ट देखा तो उन्होंने महिला के साथ संवेदना दिखाते हुए कहा कि ये मज़ाक है? एक यूज़र ने पूछा- आखिर ये है क्या? इस खबर को पढ़ने के बाद जब भी आप आगे से कोई डील करने जाएं तो सिर्फ ऑनलाइन फीचर्स पर भरोसा नहीं करें.