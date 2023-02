गजब! शॉपर ने लगा दिया ऑनलाइन कंपनी को चूना, सामान की जगह रिटर्न कर दिए कंकड-पत्थर...

Online Shoppers Fraud With Amazon: आजकल लोगों के लिए घर का सामान खरीदना भी आसान हो गया है क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानि मोबाइल के ज़रिये सारा काम हो जाता है. कहां छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार भागना पड़ता है और कहां अब एक क्लिक पर चीज़ें सामने हाज़िर हो जाती हैं. हालांकि इससे जुड़े हुए अपने रिस्क भी हैं, जो कई बार भारी पड़ जाते हैं. इस बार ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कस्टमर ने ही कंपनी को लूट लिया.

ऑनलाइन शॉपर्स के साथ धोखा होते हुए तो आपने बहुत देखा होगा लेकिन इस बार जो हुआ है, वो अलग ही किस्म का स्कैम है. कुछ लड़के मिलकर अमेज़ॉन (Amazon scam by returning pebbles instead of items) पर सामान मंगाते थे और फिर कंपनी को चूना लगाते थे. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कों की उम्र 22 साल के आसपास है और उन्होंने शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी को 3 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया.

ऑनलाइन शॉपिंग से लगाया कंपनी को चूना

एक नहीं 3-3 लड़कों ने ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा उठाते हुए अमेज़ॉन से इलेक्ट्रिक चीज़े मंगाईं. फिर उन्होंने कंपनी की तुरंत ही रिटर्न करने की पॉलिसी का फायदा उठाते हुए रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाली. इसके बाद पैकेज को रिटेलर के पास वापस भेज दिया, हालांकि इस बार पैकेज में उनका मंगाया गया सामान नहीं बल्कि पत्थर और कंकड़ के टुकड़े थे. तीनों ही लड़के स्पेन के मजोर्का के रहने वाले हैं और उन पर फ्रॉड का चार्ज लगाया गया है. मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद इन लड़कों ने पैसा बिटकॉइन में वापस किया. फिर इस पैसे को यूरो में बदला गया और कंपनी को सारे पैसे मिलने के बाद केस हटा लिया गया.

2 साल में 200 बार बनाया बेवकूफ

तीनों लड़कों को ये आइडिया साल 2017 में आया. इसके बाद 2017 से 2019 के बीच करीब 200 बार उन्होंने चीज़ें मंगाईं और उसकी जगह पत्थर पैक करके रिटर्न कर दिए. इस पूरी कहानी में जो लूपहोल पाया गया, वो कंपनी की रिटर्न पॉलिसी में था. जैसे ही सामान पहुंचता था, लड़के कुछ दिक्कत बताकर रिटर्न रिक्वेस्ट डालते थे और रिफंड की डिमांड कर देते. इस मामले में तीनों लड़कों को फ्रॉड करने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई है और हर एक को करीब 1 लाख का फाइन भी देना होगा.

