बचपन में तस्वीरों के अंतर खोजने वाला खेल सभी ने खूब खेला होगा. तो उसी बचपन में सभी का फेवरेट हुआ करता था डिज़्नी फिल्म्स के कुछ ऐसे शोज़ जो आज भी ज़ेहन में ताज़ा रहते हैं. लेकिन आप सोच सकते हैं बचपन की उन्हीं यादों के ज़रिए कोई आपको मुशअकिल चुनौती में डाल सकता है. जो आपके दिमाग को झकझोर देगा, अगर नहीं, जो आप गलत हैं जनाब. क्योंकि तस्वीर में छुपी चुनौतियां सिर्फ आपको भ्रमित ही नहीं करेंगी. बल्कि आपके तेज दिमाग की परख भी करती है. तस्वीरों में छुपी चीज़ खोजनी हो या फिर जानना हो एक जैसी दो तस्वीरों के बीच का अंतर. सभी के लिए चाहिए ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन स्किल और धैर्य.

Can you Find the 5 differences in two identical pictures?: बचपन में खूब देखी जाने वाली डिज़्नी की फिल्म ‘Alice in Wonderland’ की एक जैसी दो तस्वीरों में 5 अंतर तलाशने की चुनौती दी गई. बचपन की यादें ताज़ा कर देने वाली ये चुनौती इतनी पेंचीदा है कि इसे सुलझाने में दिमाग की बैंड बज जाएगी.

‘वंडरलैंड’ की दो तस्वीर में खोजने हैं 5 अंतर

दो तस्वीरों में अंतर तलाशने वाली चुनौती तो आपने पहले भी कई बार सुलझाई होगी. मगर Bright side ने इस बार तो चुनौती दी है वो तस्वीर है डिज़्नी की बेहद पॉपुलर फिल्म ‘एलिस इन वंडरलैंड’ (Alice in Wonderland) के एक सीन का. जिनकी एक जैसी दो तस्वीरों के बीच पांच अंतर खोजना किसी के लिए भी दिमागी कसरत से कम नहीं होगा. हमारा दावा है कि चाहे जितना दिमाग लगा लें आप. कुल 5 अंतर की तलाश फिर भी नहीं कर पाएंगे आप. फिर भी जान लीजिए की 2 तस्वीरों के बीच छुपी चुनौती को सुलझाने के लिए आपके पास मात्र 15 सेकंड का ही वक्त होगा.

तस्वीर में छुपे अंतर ने चकरा दिया दिमाग

‘एलिस इन वंडरलैंड’ वाली तस्वीर में बहुत कुछ मौजूद है जो आपको अच्छा खासा कंफ्यूज़ करेगा. और आपकी मुश्किल को और बढ़ा देगा. फिर भी चुनौती देने वाली तस्वीर को साझा करने वाले का दावा है कि पेचीदा होकर भी बाज़ जैसी तेज़ नज़र और स्मार्ट दिमाग वाले इसे थोड़ी सी कोशिश कर ज़रूर सुलझा लेंगे. तो चलिए अगर आप खुद को जीनियस मानते हैं तो दो तस्वीरों को बीच फटाफट 5 अंतर खोजकर सुलझा दीजिए ऑप्टिकल भ्रम से भरी ये चुनौती. फिर जो लोग तस्वीरों को देखकर चकरा रहे हैं, उन्हें ऊपर दी गई तस्वीर में सारे अंतर दिखा देते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, Quiz, Weird news