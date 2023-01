पौधों के बीच छिपे हैं 4 कैटरपिलर, 8 सेकेंड में ढूंढने का है चैलेंज, क्या पूरा कर पाए आप?

Spot 4 Caterpillars in This Picture Within 8 Seconds: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है पेड़ों और फूलों के बीच कैटरपिलर्स ढूंढने का.

ऑप्टिकल एल्यूज़न बनाने वाला आर्टिस्ट कुछ इस तरह से डिजाइन करता है कि जिस चीज को ढूंढने का टास्क दिया जाता है, उसे बहुत कम ही लोग पूरा कर पाते हैं. तस्वीर में बहुत सारे फूल और पौधों के बीच कहीं 4 कैटरपिलर्स (Can You Spot 4 Caterpillars in This Picture) भी छिपे हुए हैं. इन्हें आपको 8 सेकेंड के अंदर ढूंढ निकालना है. अगर आप इस चैलेंज को पूरा करते हैं तो वाकई आपकी नज़रें काफी तेज़ हैं.

तस्वीर में ढूंढे कैटरपिलर्स

वायरल हो रही तस्वीर को हंगेरियन आर्टिस्ट गर्गले डुडॉस ने बनाया है. तस्वीर में आपको स्नोड्रॉप के फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है. इस बगीचे में यूं तो सुंदर फूल और उनके बीच में खरगोश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन पौधों पर ही कुछ कैटरपिलर्स भी चिपके हुए हैं. आपको करना ये है कि इन्हीं इल्लियों यानि कैटरपिलर्स को ढूंढकर निकालना है. आपका काम आसान हो जाए, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि कैटरपिलर्स की संख्या कुल 4 है. इन्हें आपको 8 सेकेंड के अंदर ढूंढकर निकालना है. तो फिर आप फटाफट अपने काम में लग जाइए.

फूल और पौधों के बीच कहीं 4 कैटरपिलर्स भी छिपे हुए हैं. (Credit- Instagram/thedudolf)

क्या सॉल्व हुई पहेली?

हमें पता है कि ये काम ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि कैटरपिलर्स बगीचे में जगह-जगह मौजूद हैं. आप अपनी पारखी नज़रों से देखेंगे तो ये आपको ज़रूर दिख जाएंगे. वैसे इस काम में हम आपकी मदद करते हुए हिंट ये देते हैं कि इल्लियां ढूंढने के लिए आपको हर तरफ निगाह दौड़ानी होगी.

तस्वीर में इसका जवाब दिया गया है. (Credit- Instagram/thedudolf)

अगर आप ये चैलेंज पूरा कर पाए हैं, तो आपकी नज़रें वाकई काफी तेज़ हैं. जो लोग ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तस्वीर में इसका जवाब दिया गया है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news