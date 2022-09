तस्वीर में छिपे हुए अंग्रेज़ी के 6 शब्द, 20 सेकेंड में ज़रा ढूंढकर तो दिखाइए आप !

Can You Find 6 English Words: कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो अपने आपमें अलग ही होती हैं. तस्वीर के छिपे रहस्यों को एक नज़र में ढूंढ पाना मुश्किल होता है. ऐसी ही तस्वीरों को आंखों को भ्रमित करने वाला ऑप्टिकल एल्यूज़न कहा जाता है. पहेली वाली ये तस्वीरें न सिर्फ हमारी नज़रों को चैलेंज (Can You Find 6 English Words) करती हैं बल्कि एकाग्रता की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी पता लगाती हैं. एक ऐसी ही तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अंग्रेज़ी के कुछ शब्द छिपे हुए हैं.

अनोखी पज़ल (Interesting Puzzle) में कोई ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना है बल्कि आपको ढूंढ निकालने हैं अंग्रेज़ी के कुछ शब्द. तस्वीर से जुड़ी पहेली ये है कि आपको 20 सेकेंड (Word Puzzle 20 Second Challenge) के अंदर-अंदर इसमें छिपे 6 अंग्रेज़ी के शब्द ढूंढ निकालने हैं. इन शब्दों को छोटा बच्चा आसानी ढूंढ लेगा, लेकिन आप इसे ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये नज़रों का टेस्ट है.

6 अंग्रेज़ी के शब्दों को ढूंढने का है चैलेंज

सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के अंदर अलग-अलग जगहों पर अंग्रेज़ी के शब्द छिपे हुए हैं. ये शब्द कोई कठिन नहीं हैं, क्योंकि इनको आराम से छोटा बच्चा भी ढूंढ सकता है. मुद्दा ये है कि 20 सेकेंड के अंदर शब्दों को ढूंढने का चैलेंज है. एक बार आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए, क्या पता आपकी पारखी नज़रें 6 के 6 शब्द एक बार में ही पकड़ लें. बस इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि शब्द ऐसी-ऐसी जगह हैं, जहां आपको उम्मीद नहीं होगी.

आपको 20 सेकेंड के अंदर-अंदर इसमें छिपे 6 अंग्रेज़ी के शब्द ढूंढ निकालने हैं.

क्या मिल गए सभी शब्द ?

आपने ज़रा भी दिमाग दौड़ाया होगा तो हमें उम्मीद है कि आप अब तक सभी शब्द ढूंढ चुके होंगे. अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो हम आपको ये हिंट देते हैं कि ये शब्द तस्वीर में बने थीम से जुड़े ही ये शब्द हैं.

हम आपको ये शब्द दिखा रहे हैं. जो तस्वीर में हैं.

अगर आपको अब भी ये शब्द नहीं मिल पाए हैं, तो हम आपको ये शब्द दिखा रहे हैं. जो तस्वीर में हैं, वे इस तरह हैं- Book, Novel, Story, Page, Words, Read.

