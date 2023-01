तस्वीर में छिपी हुई है बिल्ली, 10 सेकेंड में है ढूंढने का चैलेंज, क्या पूरा कर पाए आप?

Spot The Object Puzzle : इंसान को अगर टाइम पास करना हो या फिर थोड़ा अपने बु्द्धि-विवेक की परीक्षा लेनी हो, तो कुछ ब्रेन टीज़र्स और पज़ल चैलेंज ज़रूर लेने चाहिए. ये बता देते हैं कि आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज़ हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही चैलेंजिंग टास्क (Brain Teaser) देने वाले हैं, जिसे अगर आपने पूरा कर दिखाया, तो आप खुद को होशियार मान सकते हैं.

आजकल आंखों को भ्रमित करने वाली पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट खोजने की पहेलियां लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस वक्त बी तस्वीर को आपको ध्यान से देखना है और ज़रा आंखें टिकाकर देखना है ताकि आपको बिल्ली दिख जाएगी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में बहुत से लोगों ने बिल्ली को ढूंढा लेकिन 10 सेकेंड में नहीं ढूंढ पाए. आप भी इस चैलेंज को एक बार ज़रूर लीजिए और देखिए आप इसे पूरा कर पाते हैं या नहीं.

कहां छिपी हुई है शैतान बिल्ली

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ऑप्टिकल एल्यूज़न वायरल हो रहा है, जिसे कारोबारी हर्ष गोयनका ने भी अपने अकाउंट से शेयर किया है. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है – अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन पावर अच्छी है, तो आप 10 सेकेंड में बिल्ली ढूंढकर दिखा देंगे. वैसे आपको बता दें कि ये काम ज़रा मुश्किल है क्योंकि तस्वीर में इतने आड़े-तिरछे घर बने हुए हैं कि नज़रों को एक जगह टिकने का मौका ही नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर आप ट्राय करेंगे तो बिल्ली ज़रूर दिख जाएगी. तो फिर फटाफट पूरा कर दीजिए ये चैलेंज.

If you are observant, you will find the cat in 10 seconds… pic.twitter.com/fisVmjJWFl

— Harsh Goenka (@hvgoenka) January 22, 2023