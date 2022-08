बिस्तर पर लेटे डॉग को ढूंढने में छूट जाएंगे पसीने, दिमाग का दही कर रहा है Optical illusion

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है एक कुत्ते को ढूंढ निकालने का.

वायरल हो रहे इस ऑप्टिकल इल्यूजन (Find the dog in picture) ने लोगों के दिमाग का दही कर रखा है. भले ही सुनने में चैलेंज और दिखने में तस्वीर बड़ी साधारण लग रही हो लेकिन इसने अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा रखा है. यूं तो कुत्ता बेड पर ही लेटा हुआ है, वो भी बड़े ही आराम से लेकिन लोगों की नज़रें उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं. एक बार आप भी कोशिश करके देखिए, क्या पता वो आपको ही नज़र आ जाए.

बेड पर कहां छिपा है कुत्ता ?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर ये तस्वीर r/aww नाम के यूज़र ने शेयर की थी, जो एक बार फिर से वायरल हो रही है. तस्वीर में एक बिखरा हुआ कमरा है, जिसका बिस्तर गंदा और सिकुड़ा हुआ है. इस बिस्तर पर पड़े कंबल में ही एक डॉग छिपा हुआ है. कमरा इतना गंदा पड़ा है कि आपकी नज़रें इधर-उधर जाती हैं, लेकिन आपको सिर्फ बिस्तर पर ध्यान लगाना है और इस पर आराम से सो रहे डॉग को ढूंढ निकालना है. अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए आपकी नज़रें बेहद तेज़ हैं क्योंकि 33 फीसदी लोग डॉग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं.

आपको सिर्फ बिस्तर पर ध्यान लगाना है और इस पर आराम से सो रहे डॉग को ढूंढ निकालना है. (Credit- Reddit)

अगर नहीं मिला, तो अब देखिए

तस्वीर में आंखें गड़ाकर देखने के बाद भी अगर आपको अब तक डॉग नहीं दिख पाया है, तो हम आपको हिंट देते हैं कि उसने कंबल ओढ़ रखा है और आराम से सो रहा है. ज़रा सा ध्यान और लगाइए वो आपको दिख जाएगा.

डॉग भी ब्लैंकेट में आराम फरमा रहा है, जिसे ढूंढना लोगों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ. (Credit- Reddit)

अगर अब भी आप उसे नहीं देख पाए तो इस तस्वीर में देख लीजिए. घर के बिखरे हुए सामान के बीच डॉग भी ब्लैंकेट में आराम फरमा रहा है, जिसे ढूंढना लोगों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ.

Tags: Interesting news, Viral news, Weird news