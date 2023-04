लकड़ियों के ढेर में छिपी है बिल्ली, ढूंढ-ढूंढकर परेशान हुए सोशल मीडिया यूज़र्स, आप भी कोशिश करें!

Can you spot a cat among woods: हमें इंटरनेट पर तरह-तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो देखने के बाद इंसान थोड़ा ठहर जाता है. खासतौर पर अगर ये कोई चैलेंज हो, तो हम उसे पूरा किए बिना आगे नहीं जाना चाहते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ, जब रेडिट पर एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें लकड़ियों के लट्ठों के बीच छिपी हुई बिल्ली को ढूंढ निकालनी है.

ऐसे चैलेंज हमारी नज़रों और तर्कशक्ति की परीक्षा लेते हैं. मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि इस तरह की पहेलियां हमारे दिमाग की धार तेज़ करने के लिए बड़े ही काम की होती हैं. खासतौर पर तब, जब इन्हें ढूंढने में हमें थोड़ा वक्त लग जाए तो पहेलियां और भी मज़ेदार हो जाती हैं. चलिए ऐसा ही एक और चैलेंज सॉल्व करते हैं, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिमाग घुमा रखा है.

कहां छिपी हुई है बिल्ली?

सोशल मीडिया पर सैकड़ों बार शेयर हो चुकी इस तस्वीर को जितनी बार भी लोग देखते हैं, कनफ्यूज़ हो जाते हैं. यहां आपको लकड़ियों का एक ढेर सा दिख रहा है. इसी ढेर के बीच में कहीं पर एक बिल्ली मौसी भी छिपी हुई है. वैसे तो इस काम में ज्यादा मशक्कत नहीं है लेकिन लोग इसमें से बिल्ली को ढूंढ नहीं पा रहे हैं. आप भी ज़रा 7 सेकंड का टाइमर लगाकर देखिए कि क्या आप बिल्ली को ढूंढ पाए.

लकड़ियों के लट्ठों के बीच में कहीं एक बिल्ली भी छिपी हुई है.(Credit- Reddit)

अगर नहीं दिखी बिल्ली…

वैसे तो बिल्ली आपको दिख गई होगी क्योंकि वो ठीक आपकी नज़रों के सामने है लेकिन अगर आप अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हिंट ये है कि ज़रा तस्वीर में ऊपर की ओर देखिए.

आपको 7 सेकंड के अंदर-अंदर इसे ढूंढ निकालना है. (Credit- Reddit)

अब तक तो बिल्ली आपको दिख गई होगी लेकिन अगर ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, तो जवाब वाली तस्वीर भी शेयर की जा रही है.

