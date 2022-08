Optical Illusion : चट्टानों के बीच छिपा हुआ है हिरण, बाज़ की नज़र वाले ही 10 सेकेंड में ढूंढ पाएंगे !

Spot An Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में लोगों को कुछ पहाड़ियों के बीच छिपे हुए एक हिरन को ढूंढ निकालना है.

अगर कभी भी अपनी नज़रों की धार टेस्ट करनी हो, तो इस तरह के ऑप्टिकल एल्यूज़न के चैलेंज लेने चाहिए. फिलहाल हम आपके लिए जो तस्वीर लेकर आए हैं, उसमें आपको चट्टानों के बीच से एक हिरण ढूंढकर (Can You Spot a Deer in Picture) निकालना है. ये काम भी आपको सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर ढूंढ निकालनी है, अगर आपने ये टास्क पूरा कर लिया तो यकीन मानिए आपके पास बाज़ की नज़र है.

तस्वीर में छिपा हुआ है हिरण

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में एक हिरण छपा हुआ है. आपके सामने चैलेंज ये है कि आपको इसे 10 सेकेंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है. तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि केवल तीन प्रतिशत लोग ही ऐसा कर सकते है. आप भी इस एल्यूजन को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, इससे पता चल जाएगा कि आपकी आंखें कितनी तेज़ हैं. तस्वीर में दिख रहे पहाड़ों और हिरन के रंग में ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसे में इसे ढूंढ निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है. आप भी अपने घरवालों के साथ ये चैलेंज आज़मा सकती हैं.

वायरल हो रही एक तस्वीर में लोगों को कुछ पहाड़ियों के बीच छिपे हुए एक हिरन को ढूंढ निकालना है.

आसान नहीं है ऑब्जेक्ट ढूंढना

यह एक अच्छा ब्रेन टीजर होगा और आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा. अगर आपकी आंखें तेज़ हैं तो आप हिरण को देख पाएंगे. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 9 सेकेंड से ज्यादा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने जानवर को ढूंढ निकाला. अगर आपको अब भी नहीं मिला तो थोड़ी कोशिश और कीजिए क्योंकि ये चट्टान के नीचे खड़ा है.

तस्वीर में खुद ही देख सकते हैं कि हिरन किस तरह आपकी आंखों को धोखा दे रहा था.

अगर अब भी इसे आप नहीं ढूंढ पाए हैं, तो तस्वीर में खुद ही देख सकते हैं कि हिरन किस तरह आपकी आंखों को धोखा दे रहा था.

Tags: Interesting news, Viral news, Weird news