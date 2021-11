मार्केट में आई नजर को धोखा देने वाली ड्रेस, पहनते ही चौड़ी कमर हो जाती है पतली!

आज के समय में फैशन इंडस्ट्री ने काफी तरक्की कर ली है. आए दिन अलग तरह का फैशन नजर आता है. बात अगर फैशन इंडस्ट्री की करें, तो कुछ ऐसे ट्रेंड भी देखने को मिलते हैं जो लोगों को शॉक में डाल देते हैं. हाल ही में अमेरिकी फैशन कंपनी नोवा (Nova Fashion Company) ने ऐसा ही एक हटके ड्रेस लॉन्च किया है. नोवा कंपनी अपने बेहद बोल्ड ड्रेसेस के लिए जानी जाती है. इस कंपनी ने अब ऐसी ड्रेस निकाली है, जिसे पहनने के बाद लोगों की चौड़ी कमर अपने आप पतली नजर आने लगती है. इस ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर को धोखा देने वाली ड्रेस की तस्वीर वायरल हो रही है.

दुनिया की हर लड़की पतली कमर चाहती है. इसके लिए लड़कियां जमकर एक्सरसाइज और डायटिंग करती हैं. शायद ही कोई हो, जिसका ख्वाब पतली कमर ना हो. लेकिन आज के बिजी लाइफस्टाइल में ये काफी मुश्किल है. खाने-पीने की हैबिट्स में खराबी से लेकर स्ट्रेस लेवल तक की वजह से लोगों में मोटापा काफी बढ़ गया है. लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बेहद यूनिक सॉल्यूशन लेकर आई है अमेरिकी फैशन कंपनी नोवा. नोवा ने एक ऐसी ड्रेस लॉन्च की है, जिसे पहनते ही लोग दुबले दिखने लगते हैं. इस ड्रेस की खासियत ये है कि इसे पहनने के बाद चौड़ी कमर भी पतली नजर आने लगती है.

सोशल मीडिया साइट टिकटोक पर ये ड्रेस काफी वायरल हो रही है. लड़कियां इसे पहनकर टिकटोक पर वीडियो शेयर कर रहे हैं. इस ड्रेस को पहनकर लोगों को नजर का धोखा हो जाएगा. इसे पहनते ही चौड़ी कमर भी सबको पतली नजर आने लगती है. अपनीस यूनिक खासियत की वजह से ये ड्रेस वायरल हो चुकी है. टिकटोक पर एक फैशन मॉडल, जो @xojemian नाम से मौजूद है, ने इस ड्रेस को ट्राई करते हुए एक वीडियो शेयर किया. इसमें मॉडल ने जैसे ही ये ड्रेस पहनी, लोग हैरान रह गए. ड्रेस डालते ही मॉडल काफी पतली नजर आने लगी.

पहनने के बाद सामने वाली की चौड़ी से चौड़ी कमर भी पतली हो जाती है

बता दें कि ये ड्रेस ऑप्टिकल इल्यूशन पैदा करती है. ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर का धोखा. इस ड्रेस में बने पैटर्न कुछ ऐसे हैं कि ये पहनने वाले की चौड़ी कमर को पतली बना देता है. इसे सेल के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लगाया गया है. इसे Mind Of My Own Maxi Dress नाम दिया गया है. ये ब्राउन और मिक्स कलर में अवेलेबल है. जितनी भी फैशन साइट पर ये ड्रेस अवेलेबल है, वहां ये सोल्ड आउट हो चुकी है. इसकी कीमत 21 सौ रुपए रखी है.

ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजर को धोखा देने वाली ड्रेस की तस्वीर वायरल हो रही है

इस लंबी बाजु की मैक्सी ड्रेस के ऊपर पेंट ब्रश से बनाए बड़े-बड़े पैटर्न नजर आ रहे हैं. इन्हें अगर बेल्ट से बांध कर पहना जाए तो ये कमर को बेहद पतला लुक दे देते हैं. दरअसल, इस ड्रेस के किनारे में काले रंग के पैनल्स लगे हैं. इसकी वजह से ड्रेस बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर जाता है और इंसान पतला नजर आने लगता है. लड़कियां इस ड्रेस की दीवानी हो चुकी हैं. वो जमकर इसे खरीद रही हैं. अब तो ये काफी साइट्स पर आउट ऑफ़ स्टॉक हो चुका है. लोगों ने इस वायरल ड्रेस के वीडियो को वायरल कर दिया है. लोगों ने लिखा कि उन्होंने ऐसी कन्फ्यूजिंग ड्रेस नहीं देखी थी. इस वीडियो को अब तक 28 लाख बार देखा जा चुका है.