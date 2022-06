जंगल की इस तस्वीर में कितने टाइगर्स देख पाए आप ? सिर्फ 1% लोगों को दिखे कुल 16 बाघ

Optical Illusion : हमारी आंखों को भ्रमित करने के लिए कभी-कभी ऐसे Optical illusion बनाए जाते हैं, जिनके सही जवाब तक पहुंचना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे ही ट्रिकी ऑप्टिकल एल्यूज़न हमारे दिमाग को घुमाकर रख देते हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व (Brain Teasers) करने में भी बड़ा मज़ा आता है. इस वक्त एक ऐसी ही तस्वीर वायरल (Viral Picture of Tiger Puzzle) हो रही है, जिसमें टाइगर्स ढूंढ-ढूंढकर (How Many Tigers You Spot in this Illusion) लोग परेशान हैं.

ये चैलेंजिंग ऑप्टिकल एल्यूज़न (Challenging Optical Illusion) हमारी आंखों को भ्रमित करता है और दिमाग की पूरी परीक्षा ले रहा है. ये सिर्फ आंखों का नहीं आपके कॉमन सेंस का भी टेस्ट है. हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें भी टाइगर को ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि ये जगह-जगह पर बने हुए हैं. इस तस्वीर को टिकटॉक पर Hectic Nick नाम के यूज़र ने शेयर किया है.

एक तस्वीर में आखिर कितने टाइगर ?

दिमाग को हिलाकर रख देने वाली इस तस्वीर में यूं तो आपको सीधे-सीधे 4 टाइगर्स दिखाई देते हैं, दो बड़े और दो छोटे बच्चे. असली गेम इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ सामने दिख रहे हैं, इनके आसपास बने पेड़-पौधे, आसमान, बादल, टीले और झाड़ियों में भी टाइगर्स के चेहरे छिपे हुए हैं, जिन्हें आपको खोजना है. ये आपका टेस्ट है कि आप कितने टाइगर ढूंढ पाते हैं. जितने ध्यान से आप तस्वीर को देखेंगे, उतने ही टाइगर्स के फेस आपको दिखेंगे.

ये आपका टेस्ट है कि आप इस तस्वीर में कितने टाइगर ढूंढ पाते हैं.

1 फीसदी लोगों को मिले 16 टाइगर

हमें पता है कि आपने टाइगर्स के चेहरे ढूंढने शुरू कर दिए होंगे और आपको 8-9 टाइगर्स आसानी से मिल भी गए होंगे. पिक्चर को शेयर करने वाले टिकटॉक यूज़र Hectic Nick का कहना है कि तस्वीर में टाइगर्स की संख्या 16 तक है और सिर्फ 1 फीसदी लोग ही इतने टाइगर्स को ढूंढ पाए हैं. लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट्स भी किए हैं और अलग-अलग यूज़र्स ने बताया है कि उन्हें 10-12 या 13 टाइगर्स तक दिख गए. कुछ जीनियस लोगों को 16 के 16 टाइगर्स भी दिखे हैं.

