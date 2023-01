ऑस्ट्रिच की भीड़ में गुम गया है छाता, ज़रा ढूंढकर तो दिखाएं, 8 सेकेंड का है ये चैलेंज !

Can You Spot An Umbrella Among Ostriches within 8 Seconds: ऑप्टिकल एल्यूज़न (Optical Illusion) ऐसी तस्वीरें होती हैं, जिनमें हम देख तो कुछ और रहे होते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही होती है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि हर किसी का चीज़ों को देखने का नज़रिया (Personality Test) अलग ही होता है. खासतौर पर जब आप किसी तस्वीर में कुछ नोटिस करते हैं, तो ये आपके ब्रेन की फंक्शनिंग दिखाता है. अगर तस्वीर में एक ही रंग की चीज़ें हों, तो ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है.

दिमाग को भ्रमित करने वाली इस तस्वीर में आपको बहुत सारे ऑस्ट्रिच दिखाई दे रहे हैं, जिनके बीच में एक छाता भी मौजूद है. चूंकि सारी चीज़ें एक ही पैटर्न में बनी हुई हैं, ऐसे में इसे ढूंढने में काफी दिक्कत होगी. इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको 8 सेकेंड का वक्त दिया गया है. अगर आपने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो वाकई आपकी नज़रों से कुछ भी नहीं बच सकता.

ऑस्ट्रिच के बीच छिपा है छाता

इस तस्वीर को Bright Side की ओर से शेयर किया गया है. आप इसमें ढेर सारे ऑस्ट्रिच देख पा रहे होंगे. इन्हें देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि ऑस्ट्रिच की संख्या कितनी है. तमाम झाड़ियों और ऑस्ट्रिच के बीच में कहीं एक छाता भी छिपा हुआ है, जो देखने वालों की नज़र में नहीं आ रहा है. आपको करना ये है कि 8 सेकेंड के अंदर-अंदर इस छाते को ढूंढ निकालना है. इस काम में ज़रा सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो छाता मिल जाएगा.

तस्वीर में आपको एक छाता ढूंढकर निकालना है. (Credit- Bright Side )

क्या पूरा कर पाए आप चैलेंज?

वैसे आपको अब तक छाता दिख ज़रूर गया होगा, लेकिन अगर नहीं दिख पाया है तो आपको हम एक छोटा सा हिंट देते हैं. ये तस्वीर में नीचे की तरफ है और दो ऑस्ट्रिचेज़ के बीच में फंसा हुआ है.

आप तस्वीर में जवाब देख सकते हैं. (Credit- Bright Side )

यूं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने चैलेंज पूरा कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं पूरा कर पाए हैं तो इसका जवाब आप तस्वीर देख सकते हैं. इस ऑप्टिकल एल्यूज़न को सॉल्व करने में आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो अगली बार ज़रा ध्यान से देखिएगा.

