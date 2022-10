दिमाग को घुमाकर रख देगा ये ऑप्टिकल एल्यूज़न, उठ जाएगा आंखों पर से भरोसा!

Amazing Optical Illusion : ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), जो पिछली पहेलियों (Mind Puzzles) से बिल्कुल अलग है.

इस तस्वीर में आपको कुछ ढूंढना नहीं है बल्कि इसके पीछे का एक रहस्य खोजना है. आपको जो कुछ भी तस्वीर में दिख रहा है, वो सीधा-सीधा है, फिर भी ये आपकी आंखों को भ्रमित कर देता है. अब आपको (Picture Will Move after 5 Second) इस पर गौर फरमाना है और पता करना है कि यहां दिख रहे दोनों गोलों में से कौन सा तेज़ी से चल रहा है और कौन सा धीमा.

कौन सा गोला चल रहा है तेज़ ?

इस ऑप्टिकल एल्यूज़न में आपको ग्रे रंग की स्क्रीन पर दो जगह पर अंडाकार शेप वाले डॉट्स की दो रिंग्स बनी हुई है. ये दोनों ही रिंग्स एक ही स्पीड से चल रही हैं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जापानी मनोचिकित्सक Akiyoshi Kitaoka ने शेयर किया है और इसके साथ कैप्शन में लिखा – ‘दाहिनी रिंग बाएं से ज्यादा तेज़ घूमती हुई दिख रही है, हालांकि दोनों की गति बराबर है.’ हालांकि देखने में आपको हमेशा ही दायीं रिंग तेज़ घूमती हुई नज़र आएगी.

The right ring appears to rotate faster than the left one, though the velocity is the same. pic.twitter.com/YnJ9Uh6Hvq

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) October 8, 2022