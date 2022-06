असंभव है इन तस्वीरों में 'उल्लू' ढूंढ पाना ! आप भी ले लीजिए नज़र का टेस्ट

Spot an Owl in the Picture : कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं कि उनमें जितना दिमाग लगाओ, उतना घुमाती जाती हैं. ऐसी तस्वीरें सिर्फ बनाई ही नहीं जातीं. कई बार फोटोग्राफर के कैमरे में कुछ इस एंगल से तस्वीर कैद हो जाती है कि बाद में देखने पर वो नज़रों को धोखा देने लगती है. ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें उल्लू को ढूंढ पाना करीब-करीब असंभव दिख रहा है.

आपको बेहद ध्यान से आंखें गड़ाकर देखना होगा, तब शायद उल्लू आपको दिख जाए. आमतौर पर रात में उड़ने और एक्टिव रहने वाला उल्लू दिन में पेड़-पौधों में छिपकर बैठता है. इन तस्वीरों में भी उल्लू पेड़ पर कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं कि उसे देखना मुश्किल हो रहा है.

उल्लू ढूंढना आसान नहीं

फ्लोरिडा के फोटोग्राफर Larry Lynch ने ये तस्वीर खींची है, जिसमें एक पेड़ पर उल्लू कुछ इस तरह बैठा हुआ है कि वो उसी में मिला हुआ नज़र आ रहा है. उल्लुओं को रात में बेहद शातिर तरीके से शिकार के लिए जाना जाता है. ये फोटो भी शाम में ली गई है, जिसमें शिकार की घात में बैठे उल्लू को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है.उल्लू इस पेड़ पर कुछ इस तरह से बैठा हुआ है कि उसे देखना मुश्किल हो रहा है. (Credit-Larry Lynch)

क्या आप ढूंढ पाए उल्लू ?

फोटो को देखकर लोग लैरी लिंच की तारीफ कर रहे हैं कि वे इतनी अद्भुत तस्वीर खींचने में कामयाब कैसे हुए ? लैरी लिंच को खुद भी कम लाइट में खींची गई इस फोटो को देखकर काफी खुशी हो रही है, लेकिन अब ये पहेली बन चुकी है. वैसे अब तक आप उल्लू को देख पाए या नहीं?

ऐसी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उल्लू को ढूंढ पाना करीब-करीब असंभव दिख रहा है. (Credit-Larry Lynch)

टेरी टाउनशेंड नाम के एक फोटोग्राफर ने भी ऐसी ही तस्वीर ली थी, जो खासी चर्चित हुई थी, इस तस्वीर में भी उल्लू को ढूंढने के लिए गिद्ध की नज़र चाहिए.

सूखी शाखों के बीच ध्यान से देखने पर उल्लू की आंख दिखती है. (Credit-Terry Townshend)

एक और ऐसी ही तस्वीर है, जहां उल्लू बैठा तो सामने ही है, लेकिन ढूंढना आसान नहीं होता. दरअसल उल्लू का रंग और स्किन का टेक्सचर पेड़ की छाल से बिल्कुल मिलता जुलता है.

पेड़ की छाल के बीच उल्लू यूं बैठा है कि वो पेड़ जैसा ही लग रहा है. (Credit-eoiarucasadvancedone.blogspot)

