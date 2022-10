तस्वीर में छिपा हुआ है एक लुटेरा, 5 सेकेंड में ढूंढ लिया तो मान जाएंगे आपकी नज़र !

Optical Illusion Puzzle: मस्तिष्क और आंखों के काम करने के तरीके को समझने के बाद मनोवैज्ञानिक कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना देते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें बहुत सारे एक से चेहरों के बीच एक अलग चेहरा (Spot The Odd One Out) छिपा है, जो लुटेरा है.

आंखों को भ्रमित करने वाले ऑप्टिकल एल्यूज़न में आपको सिर्फ तस्वीर में एक लुटेरे को ढूंढ निकालना है. काम काफी सरल है, जो बाकियों की तरह नहीं दिखता है, वही लुटेरा है, लेकिन वो है कहां? हममें से ही कुछ लोगों के अंदर चीज़ों को ढूंढ निकालने की अद्भुत क्षमता होती है. इसी क्षमता का टेस्ट लेने के लिए कुछ पहेलियां बनाई जाती हैं. चैलेंज आपके लिए ये है कि अलग से लुटेरे को सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर आपको ढूंढ निकालना है.

कहां वो अलग चेहरा, जो लुटेरा है?

इस तस्वीर को Tediado की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें कुछ माइम आर्टिस्ट्स को बनाया गया है. ये अलग-अलग काम कर रहे हैं, कोई बॉल्स को जगल कर रहा है तो कोई यूनिसाइकिल चला रहा है. सबने अलग-अलग रंग के गुब्बारे भी पकड़ रखे हैं. इस सीन में डॉग्स और क्लाउड्स भी हैं. दिलचस्प बात ये है कि इन्हीं के बीच एक लुटेरा भी है, जो माइम आर्टिस्ट्स की ही तरह लग रहा है, लेकिन उस पर आपकी नज़र पड़ते ही आप उसे पहचान लेंगे. आपके पास 5 सेकेंड हैं, उसे ढूंढने के लिए. वैसे इस पज़ल को 4 सेकेंड में भी सॉल्व किया जा चुका है.

बहुत सारे एक से चेहरों के बीच एक अलग चेहरा (Spot The Odd One Out) छिपा है, जो लुटेरा है. (Credit-Tediado)

क्या मिल गया आपको ऑड वन आउट?

वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक तो आपको वो अकेला चेहरा मिल ही गया होगा. अगर अब नहीं मिला है तो हिंट ये है कि ये तस्वीर के निचली तरफ है और लुटेरा होने की वजह से उसने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ है.

बादल के पास पीले रंग का गुब्बारा लिए हुए माइम आर्टिस्ट को देखकर आप जान गए होंगे. (Credit-Tediado)

अगर अब भी आप उसे नहीं पहचान पाए तो ये बादल के पास पीले रंग का गुब्बारा लिए हुए माइम आर्टिस्ट को देखकर आप जान गए होंगे. उसने बैंडिट मास्क पहनकर किसी को लूटने की पूरी तैयारी कर रखी है.

Tags: Interesting news, Viral news, Weird news