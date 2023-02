इस बिल्डिंग की सीढ़ियां घूम रही है या नहीं! देखकर हो जाएगा दिमाग का दही, माइंड ब्लोइंग है यह Video

Optical Illusions Video: ऑप्टिकल इल्यूजन वीडियो जो लोगों के दिमाग का दही कर देते हैं. और कई बार इसे देखने के बाद अपना सिर खुजलाने लगते हैं. कई ऐसे वीडियो भी हैं, जिसे देखने में मनोरंजक भी लगते हैं. ठीक ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सैन सिरो स्टेडियम का सीढ़ी एक सर्पिल की तरह दिखती है और जैसे ही लोग उतरने लगते हैं, वह मुड़ती हुई नजर आती है. लेकिन हकीकत में यह बिल्कुल भी नहीं मूव कर रही है.

वीडियो मूल रूप से पिछले साल Reddit पर पोस्ट किया गया था. हालांकि, एक बार फिर ट्विटर यूजर द्वारा दोबारा शेयर किए जाने के बाद यह फिर से वायरल हो रहा है. उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आप सोच सकते हैं कि यह सीढ़ी घूमती है. लेकिन ऐसा नहीं है! नीचे जा रहे लोगों की आवाजाही से हमारे दिमाग को यह आभास होता है कि सीढ़ियां विपरीत दिशा में मुड़ रही हैं. यह इटली के मिलान में सैन सिरो स्टेडियम में स्थित है.’

You might think that this staircase rotates. But, it’s not!

The movement of the people going down gives our brains the impression that the staircase turns in the opposite direction.

This is located in San Siro Stadium in Milan, Italy#happyweekend

Source: M. Soltani pic.twitter.com/BR6q01TpK6

— Pascal Bornet (@pascal_bornet) January 8, 2023