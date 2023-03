अगर आप शाकाहारी हैं तो किसी रेस्तरां में जाने या खाना ऑर्डर करते समय रिव्‍यू पढ़ते हैं. लोगों के कमेंट्स देखते हैं. यहां तक कि कई बार निर्देश भी देते हैं कि उन्‍हें प्‍योर वेज मील ही परोसा जाए. गलती से भी मांसाहारी खाना न दे दिया जाए. पर जब ऑनलाइन मंगाते हैं, इसमें कई सुविधाएं आपके पास नहीं होतीं. इसी का नतीजा एक ग्राहक को भुगतना पड़ा. ट्विटर पर एक मह‍िला ने दावा किया कि उन्‍होंने जोमैटो से शाकाहारी खाने का आर्डर दिया था लेकिन जब खाने को थाली में परोसा तो हैरान रह गईं.

ट्विटर यूजर निरुपमा सिंह ने @nitropumaa एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और बताया कि कैसे उन्‍हें मीट भेज दिया गया. निरुपमा ने पोस्ट में लिखा, हाय @zomato मैंने शाकाहारी खाना ऑर्डर किया और मुझे सभी नॉनवेज खाना मिला. मेरे घर में पांच लोग रहते हैं, इनमें से चार शाकाहारी हैं और बिल्‍कुल भी मांसाहारी खाना वे देख नहीं सकते. क्‍या आपका यही ड‍िलीवरी सिस्‍टम है? भयानक अनुभव रहा मेरा. उन्‍होंने एक वीडियो भी पोस्‍ट किया. चार सेकेंड की इस छोटी सी क्‍ल‍िप में आप देख सकते हैं कि मांस के टुकड़े थाली में नजर आ रहे हैं. यह देखने में तो बिल्‍कुल पनीर की तरह लग रहे हैं. मगर काटने पर पनीर की तरह कटते नहीं. शायद इसी से मह‍िला को इसकी पहचान हो पाई होगी. वरना तो ये लोग मांसाहारी खाना ही खा लिए होते.

Hi @zomato , ordered veg food and got all non veg food. 4/5 of us were vegetarians. What is this service, horrible experience. pic.twitter.com/6hDkyMVBPg

