एयरपोर्ट पर खाए मां के हाथ के बने पराठे, लोगों ने की जमकर तारीफ, बोले-यही होना चाहिए

प्‍लेन में यात्रा करना सबसे सुविधाजनक माना जाता है. एक तो समय की बचत होती है, साथ ही कंफर्ट भी रहता है. आजकल बहुत सारे लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं. खासकर सैलरी क्‍लास. कुछ लोग तो रोजाना सफर करते हैं. पर एक च‍ीच जो सबसे ज्‍यादा परेशान करती है, वह है एयरपोर्ट से फूड खरीदना. एक तो यह काफी महंगा होता है और दूसरे इसकी क्‍वाल‍िटी कई बार बेहद खराब या औसत होती है. हाल ही में एक व्यक्ति ने ट्विटर पर यह विषय उठाया. उन्‍होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एयरपोर्ट पर मां के हाथ के बने पराठे खाते हुए नजर आ रहे हैं. लोगों को यह खूब पसंद आ रहा. उनका कहना है कि ऐसा ही होना चाहिए…

ट्विटर पर मधुर सिंह (@ThePlacardGuy)ने यह वीडियो शेयर किया. इसमें हम देख सकते हैं कि चवह अपनी मां के साथ एक एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में बैठे हैं और अचार के साथ घर के बने पराठे का आनंद ले रहे हैं. मधुर ने ट्वीट किया, मीडियम क्लास के लिए प्लाइट से ट्रैवल करना आसान हो गया है, लेकिन 400 रुपए का डोसा और 100 रुपए की पानी की बोतल खरीदना सबके बस की बात नहीं. मां ने गोवा जर्नी के लिए आलू के पराठे पैक किए और हमने उन्हें वहीं एयरपोर्ट पर, नींबू के अचार के साथ पर खाया. कुछ लोगों ने मुझे अजीब तरह से देखा पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका पॉकेट जितनी अनुमत‍ि दे सिर्फ उतना ही खर्च करें. जो पसंद आए, वही खाएं. इसमें क्‍या बाध्‍यता है. यह तो बिल्‍कुल नहीं सोचना है कि समाज क्‍या सोचता है. आप अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जिएं.

Travelling in flights have become easier for middle class but the societal pressure of buying ₹400 worth dosa and ₹100 worth water bottle is still too damn high.

My mom packed Aalu parathe for our journey to Goa and we ate them at the airport, with nimbu ka achaar. pic.twitter.com/mg2ZVyrja0

— Madhur Singh (@ThePlacardGuy) February 13, 2023