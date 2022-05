पुरानी गाड़ी में बिस्तर लगाकर मकानमालिक ने चढ़ाया किराये पर, हर महीने का रेंट रखा 77,000 रुपये !

Costly Studio Flat : अगर किराये पर घर ढूंढना और लेना आप अपने देश में ही मुश्किल काम मानते हैं तो आपको यूनाइटेड किंगडम के लंदन में रेंट की दिक्कत के बारे में जानना चाहिए. यहां कभी छोटी सी जगह को करोड़ों में बेचा जाता है तो कभी ऐसी जगह का रेंट हज़ारों में लिया जाता है, जिसे घर कहा भी नहीं जा सकता. ऐसा ही एक स्टूडियो फ्लैट (Owner Placed Caravan in Garden for Rent) इस वक्त सुर्खियों में है, जिसे मकानमालिक 77 हज़ार रुपये/महीने के किराये के लिए ऑनलाइन लिस्ट कर चुका है.

जिसे स्टूडियो फ्लैट कहकर विज्ञापन में एक्सप्लेन किया गया है, वो दरअसल एक छोटा कारवां है. कारवां यानि एक पुरानी गाड़ी के अंदर बनाया गया रहने का जुगाड़. इस जुगाड़िया घर को मकानमालिक ने स्टूडियो फ्लैट कहकर अपने घर के बगीचे में खड़ा कर दिया है और किरायेदार से इस जगह का किराया हज़ारों रुपये में वसूलना चाहता है.

बगीचे में खड़ी की गाड़ी, बता दिया फ्लैट

वैसे तो गाड़ी के अंदर जिस तरह ज़रूरत की चीज़ों को फिट किया गया है, वो तारीफ के काबिल है, लेकिन इसे घर नहीं कहा जात सकता. कारवां को शख्स को हो सकता है अपने लिए बनाया हो, लेकिन अब वो इसके घर के बगीचे में पार्क करके इससे पैसे वसूलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता. कारवां के अंदर किसी तरह डबल बेड लगाया गया है. इसके अलावा वॉशिंग मशीन और कुछ खिड़कियां भी बनाई गई हैं. इसके अंदर आने के लिए दरवाज़ा भी मौजूद है. वैसे तो लंदन में मिलने वाले कुछ फ्लैट्स से ये काफी बेहतर है लेकिन सस्ता बिल्कुल नहीं है.

जुगाड़िया घर को मकानमालिक ने स्टूडियो फ्लैट कहकर अपने घर के बगीचे में खड़ा कर दिया है. (Credit- London Golden Key)

77 हज़ार रुपये/महीना है किराया

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह के लिए मकानमालिक £790 प्रति महीना वसूलना चाहता है. कैंपर वैन में एक छोटा सा किचन भी है, जहां खाना बनाया जा सकता है. इसमें अवन और हॉब ऑन टॉप के अलावा छोटा सिंक और फ्रिज भी मौजूद है. किचन के ऊपर की तरफ कबर्ड है और कुछ कैबिनेट हैं. बेहद छोटे बाथरूम में टॉयलेट, छोटा सा शॉवर और सिंक भी है. बाहर बैठकर खाने-पीने के लिए कुछ कुर्सियां भी मौजूद हैं. सिंगल वर्किंग पर्सन के लिए ये जगह परफेक्ट है औरइसकी लोकेशन भी काफी अच्छी है. बावजूद इसके इसका किराया काफी ज्यादा है. एक छोटे स्टूडियो फ्लैट लंदन में 50 हज़ार रुपये/महीने में मिलते हैं, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई है.

