ये है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, काट ले तो पलभर में हो जाती है मौत

The most venomous snake in the world: सांप का नाम सुनते ही डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं. धरती पर सांपों की 3,000 से अधिक प्रजातियां हैं और वे अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड को छोड़कर हर जगह पाए जाते हैं. लगभग 600 प्रजातियां विषैली होती हैं, और सिर्फ लगभग 200 यानी सात प्रतिशत सांप ऐसे होते हैं जिसके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है. लेकिन क्या आप जाने हैं कि दुनिया का सबसे ज़हरी सांप कौन सा हैं?

ब्रिटानिका के मुताबिक इनलैंड ताइपन (ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोटस) दुनिया का सबसे ज़हरीला सांप है. ये सांप मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं. इस सांप के पास सबसे घातक विष है, जो चूहों पर किए गए परीक्षण, मीडियन लेथल डोज़, या LD50 पर आधारित है. मरियम वेबस्टर के अनुसार, LD50 परिभाषित करता है “एक जहरीले एजेंट की मात्रा (जैसे जहर, वायरस या विकिरण) जो आमतौर पर एक निश्चित समय के भीतर जानवरों की 50 प्रतिशत आबादी को मारने के लिए पर्याप्त है.

काटने के बाद के ये हैं लक्षण

इंलैंड ताइपन स्वाभाव के बेहद शर्मीले होते हैं. लेकिन किसी भी जानवर की तरह, उकसाने पर ये हमला कर देता है. जब वे हमला करते हैं तो ये कुछ ही सेकेंड में एक से ज्यादा बार काट सकते हैं. इंडलैंड ताइपन के काटने के लक्षणों में सिरदर्द, उल्टी, पेट में दर्द, और लकवा शामिल हैं. जहर में एक “फैलने वाला कारक” या हाइलूरोनिडेज़ एंजाइम भी होता है, जो काटे गए व्यक्ति के शरीर में विषाक्त पदार्थों के स्तर को बढ़ाता है.

दुनिया के 5 सबसे ज़हरीले सांप

मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया में विष अनुसंधान इकाई के मुताबिक 2015 तक दुनिया के शीर्ष पांच ज़हरीले ज़मीनी सांप हैं- 1. इनलैंड ताइपन 2.ईस्टर्न ब्राउन सांप, 3. कोस्टल ताइपन, 4. टाइगर स्नेक, 5. ब्लेक ट्इगर स्नेक

