पाकिस्तान: मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के डांस से मचा बवाल, यूनिवर्सिटी ने जारी किया नोटिस

Viral Video: पाकिस्तान के एक मेडिकल कॉलेज में डांस के एक कार्यक्रम के बाद बवाल मच गया गया है. खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी (केएमयू) ने एक डांस इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पेशावर के एनसीएस यूनिवर्सिटी सिस्टम को नोटिस जारी कर दिया है. एक प्रेस नोट में, विश्वविद्यालय ने इस घटना को “अनैतिक’ करार दिया और एनसीएस निदेशक से जवाब मांगा है.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, ये डांस विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित तीन दिवसीय हुनर ​​मेले के आखिरी दिन हुआ. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में एक लड़की को मंच पर गाते और नाचते हुए दिखाया गया. जिसके बाद यूजर ने इस आयोजन की आलोचना की और देश में इस तरह के आयोजनों की जरूरत के बारे में पूछा.

Chancellor will be fired soon!this is not acceptable in KP for sure NCS University Peshawar pic.twitter.com/VxeKWAJO05

— Absolutely Not !!! (@ImranKhan67220) October 21, 2022