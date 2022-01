Viral : पेश है पाकिस्तान वाले चांद नवाब की तूफानी रिपोर्टिंग, 'दुबले-कमज़ोर लोग घर में रहें'

पाकिस्तान के जर्नलिस्ट चांद नवाब (Pakistani journalist Chand Nawab ) तो आपको याद ही होंगे. बजरंगी भाईजान फिल्म के बाद तो उन्हें हर कोई उनकी रिपोर्टिंग (Chand Nawab Viral Video) के अतरंगी अंदाज़ के लिए पहचान चुका है. अब उन्हीं चांद नवाब का एक एक और मज़ेदार रिपोर्टिंग का वीडियो वायरल (Chand Nawab Latest Video) हो रहा है. ये वीडियो ताज़ा-तरीन है, जिसमें वे तूफान के बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं.

पाकिस्तान (Pakistan Funny Video) के साथ-साथ भारत में भी खासे मशहूर चांद नवाब इस वीडियो को कराची शहर से शूट करते हुए दिख रहे हैं, जहां मिट्टी की आंधी आ रही है. आंधी के बीच वे जिस तरह खड़े होकर अपनी अजब-गजब रिपोर्टिंग (Chand Nawab Funny Reporting) कर रहे हैं, उसे अगर आपने नहीं देखा, तो वाकई आप हंसने का एक बेहतरीन मौका मिस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल (Viral on Social Media) हो चुका है.

आंधी में चांद नवाब का तूफानी सुझाव

वायरल हो रहे वीडियो में चांद नवाब धूल भरी आंधी के बीच खड़े हैं, जहां वे दुबले-पतले लोगों से लेकर आम लोगों को गजब के सुझाव दे रहे हैं. वे बताते हैं – ‘आंधी के बीच कराची का मौसम खुशगवार और ठंडा है. ठंडी हवाएं चल रही हैं, जहां आंधी के बीच दूसरे शहरों से लोग आ सकते हैं. मेरे बाल उड़ रहे हैं, धूल मुंह में जा रही है और आंख भी नहीं खोली जा रही. कमज़ोर और दुबले लोग समंदर किनारे नहीं आएं, वरना हवा में उड़ जाएंगे. वहीं बाकी लोग यहां तफरी के लिए आ सकते हैं.’

Chand Nawab reporting on Karachi’s dusty winter winds. Warns doblay-patlay people that they can be blown away by the dust storm. pic.twitter.com/mgYmW2mrbG

रिपोर्टिंग के कायल हुए लोग

इस वीडियो को जर्नलिस्ट नायला इनायत ने ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है- चांद नवाब कराची से आंधी के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दुबले-पतले लोगों को न आने का सुझाव दे रहे हैं. लोगों को ये वीडियो देखकर खूब मज़ा आ रहा है और वे ज़बरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं.

Hey Siri, book me a one way flight to Karachi ✈️

You like him or not but he is amazing entertainer reporter, most of indian know him after Bajrangi Bhaijan.

— AJAY D.PATHAK (@ajaydpathak) January 23, 2022