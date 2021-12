ट्रेन चलाते हुए अचानक ड्राइवर का हुआ दही खाने का मन, बिना स्टॉपेज के दुकान के सामने रोक दी रेलगाड़ी!

पाकिस्तानी कई बार अपनी उटपटांग हरकत के कारण चर्चा में आ जाते हैं. चाहे पाकिस्तान का कोई नेता हो या कोई आम इंसान, मूर्खता उनके अंदर देखने को मिल ही जाती है. अब पाकिस्तान से एक ट्रेन ड्राइवर की बेवकूफी भरी हरकत सामने आई है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पाकिस्तानी ट्रेन ड्राइवर का कारनामा खूब वायरल हो रहा है. इस ड्राइवर ने बिना किसी स्टॉपेज के ही ट्रेन को रोक दिया. जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो पता चला कि ड्राइवर को दही खाने का मन था. दही खरीदने के लिए उसने ट्रेन रोक (Loco Pilot Stopped Train To Buy Curd) दी थी.

ट्विटर (Twitter) पर इस घटना का वीडियो जमकर देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक़, पाकिस्तान के लाहौर में चलने वाली इंटर सिटी ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक ही ट्रेन को रोक दिया. ट्रेन से सफर कर रहे लोगों को समझ नहीं आया कि बिना किसी स्टॉपेज के ट्रेन क्यों रोकी गई. जब काफू देर तक ट्रेन रुकी रही तो लोगों ने मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश की. इस दौरान ट्रेन रोकने की जो वजह सामने आई, उसे जान हर कोई हैरान रह गया.

दरअसल, इस ट्रेन को चला रहे ड्राइवर का अचानक दही खाने का मन हो गया. अपनी क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए ड्राइवर ने एक डेयरी की दुकान के सामने ट्रेन रोक दी. ड्राइवर के असिस्टेंट ने नीचे उतर दही का डिब्बा पैक किया और वापस ट्रेन में आ गया. दही खाने के बाद ही ड्राइवर ने ट्रेन स्टार्ट की. इसका वीडियो ट्विटर पर @nailatanveer नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो में ट्रेन के सामने पूछताछ के लिए खड़े कई लोग नजर आए.

Inter-city train driver in Lahore gets suspended after making unscheduled stop to pick up some yoghurt.#pakistan #Railway #ViralVideo pic.twitter.com/n6csvNXksQ

— Naila Tanveer (@nailatanveer) December 8, 2021