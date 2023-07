पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है! बीच शो में सनक गया गायक, शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग ...

एक ज़माना था, जब हमें एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा है, इसकी खबर ही नहीं होती थी. हालांकि इंटरनेट के आने के बाद से हम एक से बढ़कर एक दिलचस्प नज़ारे घर बैठे-बैठे ही देख लेते हैं. एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ोसी देश पाकिस्तान से वायरल हो रहा है. इसमें जो कारनामा हो रहा है, वो आपने पहले नहीं देखा होगा.

अगर बात गीत-संगीत की हो, तो पाकिस्तान और भारत में गाने-बजाने का टेस्ट काफी कुछ एक जैसा ही होता है. सरहदों को छोड़कर लोग एक-दूसरे के गाने पसंद करते हैं लेकिन जैसा गाने का स्टाइल इस वक्त सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वैसा शायद ही आपने पहले कभी देखा हो. लाइव परफॉर्मेंस करते हुए सिंगर अपने हाथ में हारमोनियम, सितार, गिटार या वाद्य यंत्र रखते हैं लेकिन पाकिस्तान में गायक बंदूक लेकर बैठते हैं.

लाइव परफॉर्मेंस में चला दी बंदूक

वायरल हो रहे वीडियो को पाकिस्तान का बताया जा रहा है. आप देख सकते हैं कि एक सिंगर बैठकर माइक के सामने गाना गा रहा है और साथ ही उसने अपने एक हाथ में वाद्य यंत्र लिए हुए हैं तो दूसरे हाथ में एक बंदूक लिया हुआ है. पहले तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है और फिर दोनों हाथों से बंदूक थाम लेता है. इसके बाद वो गाना गाते हुए धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगता है. ये सीन किसी हर्ष फायरिंग जैसा है, जिसमें गाने के साथ ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं.

Dare you to tag him and criticise his singing. pic.twitter.com/eJ9cHJNwgC

— Ali Zafar (@AliZafarsays) July 14, 2023