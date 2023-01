आपने अब तक तमाम तरह के जीव देखे होंगे. कुछ सुंदर पर कुछ भयानक भी. पर यह विचित्र है. इतना ही नहीं, इसकी कीमत करोड़ों में है और दुनिया में सबसे ज्‍यादा तस्‍करी वाले स्‍तनपायी जीवों में इसका दूसरा स्‍थान है. आईएफएस परवीन कासवान (IFS Parveen Kaswan)ने ट्विटर पर इसकी तस्‍वीर शेयर कर लोगों से नाम पूछा. आइए जानते हैं इसकी खास‍ियत और भारत से क्‍या नाता है.

दुर्लभ किस्‍म का जीव

आईएफएस परवीन कासवान ने इसकी तस्‍वीर शेयर करते हुए लिखा, ग्रह पर दूसरा सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी. आपको पता है कि यह क्या है ? (Pangolin most trafficked international market For medicine) उनका ट्वीट आते ही लोगों ने नाम बताने शुरू कर दिए. ज्‍यादातर लोगों ने कहा क‍ि यह पैंगोलिन है. पर खास बात यह दुर्लभ किस्‍म का जीव है.

Second most trafficked mammal on planet. Do you know what it is ? pic.twitter.com/5XwOm0qgKC

