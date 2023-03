Video: पापा की परियों का नया कारनामा, एक तो स्कूटी पर बैठीं चार, फिर पकड़ाई गोली की रफ्तार ...

Papa ki Pariyon Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर यूं तो तमाम तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो इतने मजे़दार होते हैं कि आप उन्हें बार-बार देखना चाहते हैं. यूं तो एक्सीडेंट किसी का भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नहीं चार-चार लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर हवा से बातें करती दिख रही हैं. वहीं उनके हाथ से फोन भी नहीं छूट रहा है.

ऐसी ही खतरनाक ड्राइविंग करने वाली लड़कियों को सोशल मीडिया पर खास नाम दिया गया है -पापा की परी. ट्रोल्स इन वीडियोज़ को भरपूर एंजॉय करते हैं. एक ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं. इस वीडियो में इन लड़कियों की खतरा मोल लेने की आदत देखकर आप दंग रह जाएंगे, मानो इन्हें अपनी ज़िंदगी का खौफ ही नहीं है या फिर ये अमर रहने का वरदान लेकर आई हैं.

स्कूटी को हवाई जहाज़ बना दिया

वायरल हो रहे वीडियो में आप एक स्कूटी पर 4 लड़कियों को सवार देख सकते हैं. आगे वाली लड़की बैठी हुई है, जबकि स्कूटी दूसरे नंबर की लड़की चला रही है. उनकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि मानो गोली हो. इतने के बाद भी लड़कियां शांति से नहीं बैठी हैं, बल्कि लगातार वीडियो बना रही हैं और सेल्फी ले रही हैं. ये एंजॉयमेंट से ज्यादा दुर्घटना को न्यौता देने जैसा है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एक बार फिर से लोगों ने पापा की परियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इन्हें अपनी सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है.

To your notice at palm beach road, Vashi. 4 girls travelling on 1 Scotty, taking videos and selfies, without helmet. Enjoyment is a different thing. This looks casually suicidal. Young blood needs more awareness. May b highest fines on such acts will help. Date:25/03/23 17:12 hrs pic.twitter.com/D3MStVx72b

— Rupali Sharma (@RupaliVKSharma) March 26, 2023