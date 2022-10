पापा ने बर्तनों के साथ बच्चे को भी धो डाला! एक ही सिंक में बेबी और प्लेट्स को साफ करते देख हैरान हुए लोग

कोई भी औरत या मां एक साथ अकेले घर में सब कुछ संभालती है. घर के कामकाज से लेकर बच्चे की जिम्मेदारी तक सब कुछ औरत के ही जिम्मे होता है. फिर भी उन्हें उनकी जिम्मेदारियों काम और मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं मिलता. और तो और ये सुनने को भी मिल जाता है कि आखिर वो करती ही क्या हैं. या फिर कौन सा बहुत बड़ा काम करती है ये तो कोई भी कर सकता है. लेकिन दिनभर के काम में से कुछ चुनिंदा काम जब एक मर्द को करने की नौबत आई तो देखिये क्या रिज़ल्ट आया.

ट्विटर के @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में एक शख्स एक ही सिंक में बच्चे और बर्तनों को धोता दिखाई दिया. तो देखने वाले घिन से भर उठे. लोगों ने बच्चों के साथ एक पिता की ऐसी लापरवाही पर कड़ी निंदा की. तो कुछ ने शख्स को ‘मल्टीटास्कर फादर’ कहा. वीडियो को 90 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

एक ही सिंक में बर्तन और बच्चे दोनों को निपटाता दिखा शख्स

वायरल वीडियो में एक शख्स घर के किचन में बर्तन साफ करते दिखाई दिया. सिंक में से एक-एक प्लेट धो-धोकर स्टैंड पर रखता जा रहा था. इस दैरान उसके चेहरे से लग रहा था कि उसका मूड कुछ ठीक नहीं. शायद काम का बोझ ज्यादा ही था. लेकिन अगले ही पल नज़र सिंक में गई तो हर कोई चौंक पड़ा. जिस सिंक में बर्तन धोये जा रहे थे उसी के फोम में सना बच्चा भी सिंक में बैठा हुआ था. जाहिर है पिता ने ही उस नन्हें बच्चे को उसमें बैठाया होगा. ऐसा लग रहा था कि बच्चे और बर्तनों को एक साथ ही धोकर निपटाने की जल्दी में शख्स ने बच्चे को गंदे बर्तनों के सिंक मे बैठा दिया. और तो और डिशवॉशर लिक्विड वाले केमिकल में छोटे बच्चे को क्या परेशानियां होंगी, इन सबसे वो बेपरवाह बना हुआ नज़र आ रहा था.

Dads can do everything at the same time. 😂😂 pic.twitter.com/mRxDPK7ynA

— Figen… (@TheFigen_) October 10, 2022