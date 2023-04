घर में बच्‍चे की किलकारी गूंजे तो कौन खुश नहीं होगा. मां-बाप इस दिन के लिए वर्षों से इंतजार करते हैं. नए मेहमान के स्‍वागत के लिए घर को फूलों से सजाया जाता है. कीर्तन, भजन चलता है. कई घरों में तो हफ्तों से रस्‍मी कार्यक्रम होते हैं. गाना बजाना चलता है. लेकिन ब्रिटेन में एक मां-बाप ने अपने बच्‍चे का अनोखे तरीके से स्‍वागत किया, जिस पर लोग भड़क उठे. दरअसल, बच्‍चे के जन्‍म लेते ही मां-बाप ने उसे नोटों के बंडल से नहला दिया. 100 डॉलर के इतने नोटों की बारिश कर डाली कि चेहरा छोड़कर पूरा शरीर नोटों से ढंक गया. लोगों ने इसे बेवकूफी करार दिया.

ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मिनट पहले पैदा हुआ एक बच्‍चा पालने में लेटा हुआ है. तभी एक शख्‍स जो घर का ही लग रहा, उसके ऊपर नोटों की बारिश करने लगता है. वह एक के बाद एक कई नोट बच्‍चे के शरीर पर फेंकता है. और एक समय पूरा शरीर नोटों से ढंका नजर आता है. वीडियो को अब तक तकरीबन 10 लाख बार देखा जा चुका है. 27 हजार लोगों के लाइक्‍स मिले हैं. तकरीबन 2600 लोगों ने रीट्वीट किया है.

He just put every germ known to man on is new born 😳 pic.twitter.com/8ESz6s6TE7

— Viral Uncensored Tv (@uncensoredpromo) April 24, 2023