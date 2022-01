मां-बाप ने 2 महीने तक घर में रखी बेटी की लाश, बदबू के बाद भी थी जिंदा होने की उम्मीद

माता-पिता के लिए उनके बच्चे दुनिया में सबसे कीमती होते हैं. बच्चों के लिए माता-पिता कुछ भी कर गुजरते हैं. ऐसे में अपने बच्चे को खो देना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. लेकिन अगर किस्मत में ऐसा होना लिखा है तो भला इसे कौन रोक सकता है. इंडोनेशिया में रहने वाले एक कपल को भी अपनी बेटी को खोने का दुःख झेलना पड़ा. लेकिन इसके बाद कपल ने जो किया वो शॉकिंग था. कपल ने अपनी मरी बेटी की लाश (Couple Kept Dead Body For Two Months) को दो महीने उसके वापस जिंदा होने की उम्मीद पर रख लिया.

अपनी बेटी को खो देने की बात पर कपल को यकीन नहीं हो पा रहा था. उन्होंने इस बात को मानने से इंकार कर दिया कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है. इसके बाद कपल ने बेटी की लाश को दो महीने अपने घर में रखा. उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी वापस जिंदा हो उठेगी. लेकिन जब दो महीने सड़ने के बाद लाश की बदबू से पड़ोसियों का जीना हराम हो गया तब जाकर ये मामला सामने आया और उन्होंने लाश का अंतिम संस्कार करवाया.

बेटी को जिन्दा करने के लिए करवाई थी पूजा

मामला इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा के पलकरन गांव का है. घर से आती तेज बदबू के बाद गांव वालों ने घर की तलाशी का फैसला किया, जिसमें उन्हें दो महीने से सड़ती बच्ची की लाश मिली. 14 साल की बच्ची की मौत टीबी के कारण हो गई थी लेकिन उसके मां-बाप को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है. इसके कारण उन्होंने अपनी बेटी की लाश अंतिम संस्कार नहीं किया. उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी जिंदा हो उठेगी.

पास के कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार

जब मामला सामने आया तब ये जानकारी भी मिली कि बच्ची के मां-बाप ने उसके जिंदा होने के लिए हवन करवाया था. गांव वालों ने बच्ची के मां-बाप को लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए काफी कन्विंस किया. लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे. आखिरकार घर के नजदीक बने कब्रिस्तान में पेरेंट्स बच्ची की लाश दफ़नाने को तैयार हुए.

