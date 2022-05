मां-बाप ने बेटा-बहू पर ठोंका मुकदमा, कहा- सालभर में पोता दो या 5 करोड़ रुपए!

भारतीय कोर्ट्स में यूं ही लाखों-करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं. कई बार इसकी वजह से कोर्ट की फजीहत भी होती है. स्लो कानून व्यवस्था की वजह से अपराधी कई-कई सालों तक खुले में घूमते हैं या फिर मामले का निपटारा होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है. इन सारे पेंडिंग केसेस में कई छोटे-मोटे झगड़ों के मामले भी शामिल हैं. इनमें से कई बेवजह कोर्ट का समय वेस्ट करने के लिए भी दर्ज कर दिए जाते हैं. हाल ही में उत्तराखंड से एक ऐसा ही केस दर्ज किया गया है. इसमें एक बुजुर्ग दम्पति ने अपने बेटे और बहू पर केस ठोंकते हुए कहा कि या तो वो लोग उन्हें सालभर में पोते का मुंह दिखाए या फिर हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ का भुगतान करें.

हरिद्वार के रहने वाले इस कपल का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी. उन्होंने उसे अमेरिका में पढ़ाया. इसके बाद घर बनाने के लिए उन्हों लोन लिया. इस लोन को चुकाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं है. अब उन्हें बहू से इसका हर्जाना चाहिए. ऐसे में पेरेंट्स ने शर्त रखी है कि या तो बेटा-बहू उन्हें पोता दे. अगर ऐसा नहीं करते हाँ तो फिर उन्हें दोनों से ढाई-ढाई करोड़ का हर्जाना चाहिए. इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया. माता-पिता द्वारा किया गया ऐसा डिमांड लोगों के लिए शॉक की तरह है.

I gave my son all my money, got him trained in America. I don’t have any money now. We have taken a loan from bank to build home. We’re troubled financially& personally. We have demanded Rs 2.5 cr each from both my son & daughter-in-law in our petition: SR Prasad, Father pic.twitter.com/MeKMlBSFk1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022